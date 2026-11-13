中海外追稅近1600億 下波查申報不實、過渡期後未報繳者

AI摘要 文章摘要整理： 中國針對離岸信託收益加強追稅，過渡期內已申報逾1600億元，未來將對申報不實或未報繳者依法追繳並稽查。

為打擊利用離岸信託逃避稅，中國規定取得離岸信託收益的納稅人在90天過渡期內完成申報繳稅，不加收滯納金。新華社報導，絕大多數納稅人積極配合，累計申報離岸信託個人所得稅逾人民幣1600億元（約239億美元），其中，10月當月就入庫逾1200億元，帶動中國當月個人所得稅收入增長近90%。

目前90天過渡期已經結束，中國稅務總局所得稅司表示，下一步，對申報不實或過渡期結束後仍未主動申報的納稅人，稅務部門將督促其依法申報繳稅，按規定加收滯納金；對經督促仍不申報或不如實申報的納稅人，將依法採取立案稽查等措施，情節惡劣的公開曝光。

中國財政部 、稅務總局發布7月24日「關於離岸信託個人所得稅有關事項的公告」後，財政部稅政司、稅務總局所得稅司曾透過新聞稿表示，發布這項「公告」的背景是，近年來，一些個人通過設立離岸信託進行財富代際傳承、跨境資產配置以及風險管理。

北京國家會計學院教授李旭紅表示，對居民個人取得包括離岸信託收益在內的全球所得徵稅，是中國個人所得稅法的基本原則，也是國際通行做法。

李旭紅告訴新華社，前述這份「公告」既進一步明確了離岸信託股權減持、分紅等收益應當繳稅的稅法原則，又清晰劃定各環節的徵稅規則，統一計稅標準，顯著提高稅收政策的確定性和透明度，有利於引導納稅人合規遵從，更好發揮稅收促進法治公平的調控作用。

路透、金融時報等都曾報導，在房地產低迷、土地收入減少及政府財政承壓的背景下，北京當局正加強對富裕人士海外所得與離岸信託的稅務徵管，以擴充收入來源。

路透指出，中國部分富裕人士因此考慮出售資產、借款繳稅或調整信託安排；另有受訪者擔心，查稅可能進一步延伸至資金如何移出中國的追查。