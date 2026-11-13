紀念孫中山160周年誕辰 習近平再提統一 反對一切分裂
習近平在孫中山誕辰160周年紀念大會上重申，解決台灣問題、實現中國完全統一是中共歷史任務，並表示願在一中原則與九二共識基礎上對話協商。
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習近平在孫中山誕辰160周年紀念大會上重申，解決台灣問題、實現中國完全統一是中共歷史任務，並表示願在一中原則與九二共識基礎上對話協商。
中國12日舉行「紀念孫中山先生誕辰160周年大會」，中共總書記習近平發表講話有關涉台部分時表示，中國完全統一一定要實現。他強調，「我們一定會充分考慮台灣現實情況，充分照顧台灣同胞利益和感情，但我們絕不會為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間」。
習近平表示，孫中山先生始終堅持維護國家統一、民族團結，堅決反對一切分裂國家、分裂民族的言論和行為。他表示，解決台灣問題實現中國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。
習近平說：「面向未來，我們堅持和平統一、一國兩制方針，在堅持一個中國原則和九二共識的基礎上，願意同台灣各界有識之士，就兩岸關係和國家統一開展對話協商。」
習近平並喊話，兩岸同胞及海內外全體中華兒女攜手，共同反對台獨分裂勢力，共同為兩岸關係和平發展、實現中國完全統一而努力，「歷史潮流不可阻擋，中國完全統一一定要實現，一定能夠實現」。
在歷史定位論述上，習近平稱，「中國共產黨是孫中山先生革命事業最堅定的支持者、最忠誠的合作者、最忠實的繼承者」，並指孫中山當年關於未來中國建設的很多構想，不僅早已成為現實，而且比孫中山構想和描繪得更為豐富和宏闊。
12日的紀念大會在北京人民大會堂舉行，除習近平外，中央政治局六名常委均出席大會，另還有中央黨政軍群各部門、北京市負責人等人，還有孫中山親屬、港澳台人士、海外來賓、外國駐華使節等約3000人出席。
他重申中國完全統一一定要實現，並稱解決台灣問題是中共矢志不渝的歷史任務，也是全體中華兒女的共同願望，強調不會為任何形式的台獨活動留下空間。 他表示將堅持和平統一、一國兩制方針，在堅持一個中國原則和九二共識的基礎上，願意與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展對話協商。 大會12日在北京人民大會堂舉行，除習近平外，中央政治局6名常委均出席，另有中央黨政軍群各部門、北京市負責人，以及孫中山親屬、港澳台人士、海外來賓等約3000人參加。
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他重申中國完全統一一定要實現，並稱解決台灣問題是中共矢志不渝的歷史任務，也是全體中華兒女的共同願望，強調不會為任何形式的台獨活動留下空間。
他表示將堅持和平統一、一國兩制方針，在堅持一個中國原則和九二共識的基礎上，願意與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展對話協商。
大會12日在北京人民大會堂舉行，除習近平外，中央政治局6名常委均出席，另有中央黨政軍群各部門、北京市負責人，以及孫中山親屬、港澳台人士、海外來賓等約3000人參加。
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