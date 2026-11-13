川習3會前 中美八輪貿談、政黨對話 京：共同利益更多

參加2026中美政黨對話的美方代表團，11日參觀中國共產黨歷史展覽館。（中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 川習3會前，中美經貿磋商與政黨對話同步升溫，中方稱將推動對等降稅落地，並強調兩國共同利益增加、應持續對話合作。

中國商務部 新聞發言人何亞東12日表示，中美雙方目前正就降稅、貿易、投資等領域各自關切問題保持密切溝通。其中300億美元(約2001億人民幣)對300億美元對等降稅框架安排有利穩定和拓展中美雙邊貿易，兩國工商界對此都抱有較高期待，中美雙方正就實施有關安排保持密切溝通。另外，川習三會前暖身，中美政黨對話北京登場，北京釋善意，中共中央對外聯絡部部長劉海星表示，中美共同利益不是減少而是更多，應相互尊重。

央視新聞報導，何亞東表示，自2025年5月以來，中美已舉行八輪經貿磋商，中方全面落實前期磋商共識。他希望美方共同努力，盡快推動對等降稅安排落地，為兩國農產品貿易創造更多有利條件。雙方也將在經貿磋商機制下持續合作、妥善管控分歧，推動經貿關係穩定向好。

針對歐盟部分國家禁用中國企業設備，何亞東表示，中方已向相關國家政府表達嚴重關切。他指出，5G是全球數位經濟的重要基礎設施，建設及營運應尊重市場規律、技術中立與國際規則，反對將技術問題政治化及泛安全化，並要求相關國家修正做法，為中國企業提供公平、非歧視的營商環境。

另據中央對外聯絡部官網發布，中聯部長劉海星12日出席「2026中美政黨對話」時表示，中美同為亞太地區國家及全球前兩大經濟體，雙方共同利益在當前形勢下不減反增。他指出，穩定、健康、永續發展的中美關係符合兩國人民利益，也是亞太及世界和平繁榮的重要保障。

劉海星表示，兩國應秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，建立正確認知、有效管控分歧、拓展互利合作並促進人文交流。

美國前駐中國大使、前聯邦參議員包可士（Max Baucus）等美方代表也表示，美中擁有廣泛共同利益，應持續加強對話，以尊重、平等及求同存異的精神深化理解，透過良性競爭與互利合作促進共同發展。