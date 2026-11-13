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WSJ：黃樂丈夫牽線「雙黃戀」 笑說妻是黃仁勳私人助理

編譯陳律安／綜合12日電
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黃樂（右）與丈夫康偉（左）合影。（取材自中汽創智官網）
黃樂（右）與丈夫康偉（左）合影。（取材自中汽創智官網）

AI摘要

文章摘要整理：

WSJ指出，康偉牽線黃仁勳與妻子黃樂相識，並默許兩人關係；這對夫妻長年透過人脈經營多項事業，如今又因AI資料中心與輝達合作及相關調查而受矚目。

Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳與黃樂（Alice Huang）的婚外情鬧得沸沸揚揚，華爾街日報( WSJ)引述知情人士報導，當初介紹兩人認識的，竟是黃樂的丈夫、與黃仁勳相識長達十年的中國商人康偉（Kang Wei）。

熟悉這對夫妻的消息人士透露，過去兩年，康偉似乎一直默許妻子與黃仁勳的戀情，甚至公開談論兩人的親密關係。有時，康偉還會半開玩笑地告訴友人，妻子是黃仁勳的私人助理。

康偉將黃樂介紹給黃仁勳這位全球人工智慧（AI）熱潮核心人物，最能凸顯這對夫妻如何利用人脈關係，在中國大陸、新加坡、台灣等地拓展各式各樣的事業。

熟悉兩人商業活動的人士表示，過去十年，康偉與黃樂不斷追逐新的獲利商機，從電玩公司、藥廠收購到雲端運算，每次都建立錯綜複雜的關係企業網絡，在彼此之間轉移股權，並善用手邊人脈。對於這對向來擅長追逐熱門投資題材、偶爾也會觸犯監管規定的夫妻而言，輝達AI晶片只是最新一波商機。

如今，這對夫妻正面臨一連串調查，而兩人與黃仁勳的關係所引發的風暴，影響範圍也持續擴大。

熟識這對夫妻的人士表示，康偉今年稍早因涉及上市公司股票操縱案，在上海遭到拘留調查，最近已獲釋，並與朋友分享一張自己在史丹福大學拍攝的照片。

現年50歲出頭的康偉，過去曾是中國明星基金經理人，後來自行創業，於2010年創立上海和熙公司。年近50歲的黃樂，則曾在2000年代末期攻讀香港浸會大學媒體管理碩士學位，這項資訊由同一學程的畢業生提供。

雖然無法確定兩人何時相識，但名稱寓意「和諧繁榮」的上海和熙，逐漸成為兩人以商業利益為核心的關係中樞。根據企業登記資料，兩人於2016年開始共同經營這家公司。

上海和熙投資多家科技企業，包括電玩公司，也因此讓康偉有機會在2010年代結識當時在矽谷嶄露頭角的執行長黃仁勳。當時輝達主要生產繪圖晶片，黃仁勳在亞洲與康偉見面。一名曾任職康偉旗下投資組合公司的員工表示，自己曾協助牽線，促成兩人結識。

到了2020年代初期，康偉與黃樂開始將事業重心轉向雲端運算，為企業客戶提供遠端運算能力。透過一家由兩人管理的基金持有部分股權的公司，他們開始與中國幾家科技巨擘建立關係。

2023年，這對夫妻發現另一個可以運用人脈的新商機：AI資料中心。根據企業登記資料及知情人士說法，他們收購先前曾投資的一家電玩公司的新加坡子公司。這家子公司於2023年3月更名為Megaspeed，黃樂登記為董事。知情人士表示，康偉也與她共同拓展事業。

熟悉當時談判情況的人士表示，協助Megaspeed站穩腳步的重要推手，是積極布局AI的中國電商龍頭阿里巴巴。這些人士表示，阿里巴巴當時正尋找合作夥伴，希望透過設在中國境外、配備大量輝達晶片的資料中心取得運算能力。

知情人士表示，Megaspeed向輝達表示，阿里巴巴將成為公司的主要客戶，其業務規模足以協助康偉與黃樂的公司取得晶片優先供應資格，並於2023年11月成為「輝達雲端合作夥伴」。

不久後，黃樂告訴一名熟人，自己已經與黃仁勳取得聯繫，Megaspeed的業務很快就能順利展開。

知情人士表示，Megaspeed將購得的許多輝達伺服器運往馬來西亞的資料中心，為阿里巴巴提供運算能力。

但事情並未就此打住。這些人士表示，Megaspeed也將部分伺服器運往中國，包括一家名為世紀利通（Century Litong）的上海雲端運算業者。這家公司由一家上海上市企業持有，而康偉過去曾與該上市企業往來。

這對夫妻隨後進一步擴張事業。曾在上海與新加坡接觸黃樂及康偉的投資人表示，兩人在2024年底至2025年6月間，向他們推銷多項資料中心投資計畫，包括兩項位於東南亞、一項位於上海的計畫。

這些潛在投資人表示，兩人宣稱，投資人可望在三年內獲得三倍的投資回報，並有信心找到將輝達晶片運入中國的管道。

精華 FAQ

  • 根據WSJ引述知情人士，最初介紹黃仁勳認識黃樂的人，正是黃樂的丈夫康偉。報導還指出，康偉與黃仁勳相識已超過10年，三人關係交織在商業與私生活之中。

  • 熟悉這對夫妻的人士表示，康偉過去2年似乎一直默許這段關係，甚至會公開談論兩人的親密互動，有時還半開玩笑對友人說，妻子其實是黃仁勳的私人助理。

  • 因為他們透過Megaspeed等事業布局AI資料中心，向輝達取得晶片與伺服器，再轉運到馬來西亞、中國等地，並以此推銷投資案；同時，兩人也正面臨多項調查，風暴持續擴大。

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