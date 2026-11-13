美眾議員海姆斯：不確定黃樂是間諜 還是被利用的傻瓜

黃樂（右）與黃仁勳（中）的合照在網上流傳。（取材自X平台）

AI摘要 文章摘要整理： 美國國會與情報單位正調查黃樂是否涉入中國情報活動，但目前仍無法確定她是間諜或受利用者，同時也關注黃仁勳是否因此洩露輝達機密。

Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳 因與中國女商人黃樂等婚外情風波而辭去輝達相關職務，美方在事件發生後，多次指控黃樂是為北京蒐集情報的女間諜 。不過，美國眾院情報委員會民主黨首席眾議員海姆斯本周稍早聽取機密簡報後表示，據美國情報官員提供資訊，仍無法確定黃樂究竟是否知情蒐集情報的中國間諜，還是其實是對背後情報活動毫不知情、只是個「被利用的傻瓜」。這是美國相關單位首次指出「不確定黃樂是否間諜」，引發關注。

海姆斯可能在新一屆國會出任眾院情報委員會主席。他11日接受POLITICO專訪表示，美國情報機構首長向參眾兩院情報委員會高層議員進行簡報後，他仍不清楚黃樂究竟是有意為北京政府蒐集輝達情報，還是不知情而遭中方情報機構利用的「有用的傻瓜」。

海姆斯說：「黃樂與中國究竟是什麼關係？我們對雙方涉及交換了哪些影響力的運作或情報交換？至少截至今天，我還不知道。」

海姆斯表示，今年稍早，一份對黃樂與中國政府關係提出疑慮的備忘錄在政府機關間流傳，聯邦調查局（FBI）就應展開調查，「但我還沒聽說他們這麼做了。」海姆斯也希望釐清黃仁勳是否與黃樂分享了包括輝達晶片研發的商業機密，或川普訪問中國期間的行程等細節。

據報導，美國情報機關首長向參、眾兩院情報委員會主要議員提供機密簡報，內容涵蓋多項議題，包括黃仁勳與黃樂的關係。

此前，紐約時報報導指出，黃樂與新加坡資料中心公司Megaspeed有關聯，美國情報機關正密切監控她，關注她是否在出口禁令下將輝達高效能晶片導向中國，以及她與黃仁勳的密切關係。

儘管民主黨議員提出國安疑慮，質疑黃樂是中國間諜，美國總統川普政府仍批准輝達出售先進H200晶片給中國。海姆斯擔心，「總統想把這些東西送往中國，是在玩一場非常危險的遊戲，這正是我們在輝達事件中擔心的問題」。