黃仁勳風波是情報戰? 中：美編間諜故事 實施技術封鎖

黃仁勳出軌風波背後，疑折射中美激烈情報戰。圖為9月白宮國宴上，川普（下方左二）和黃仁勳（右二）聆聽中國國家主席習近平的講話。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳醜聞雖未影響川普與習近平會面，但外界認為其背後牽涉美中情報角力，且可能推升美國對中國的出口管制與AI競爭壓力。

Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳 出軌中國女商人黃樂，美國情報官員懷疑黃樂為北京從事間諜 活動，中國否認相關指控，並指責美國以編造間諜故事為藉口，對華實施「技術封鎖」。美媒分析指出，目前這起醜聞似未打亂美國總統川普與中國國家主席習近平下周在深圳會面計畫，但兩國外交背後，是美中一場激烈的情報戰；而黃仁勳的失勢，升高美國加強出口管制的聲浪，可能進而重塑美中AI競賽格局。

黃仁勳被爆與黃樂婚外情事件時間點，正值川普和習近平準備下周會面以延長脆弱的貿易休戰期之際，紐約時報分析認為，在兩國對此事件的外交背後，實則存在一場激烈的情報較量。

分析稱，在習近平的領導下，中國建立了一個更加成熟且強勢的間諜機構，該機構經常強調技術安全的重要性以及美國構成的威脅。與此同時，美國中央情報局表示，在AI、半導體和生物技術等領域，中國企業是間諜活動的合法目標。輝達成為華盛頓阻止中國掌握人工智慧技術的核心所在，這使得曾遊說川普放寬對華先進晶片出口限制的黃仁勳成為了首要目標。

迄今為止，這樁醜聞並未打亂川普和習近平下周在深圳會面的計畫。川普9日表示，他不打算向習近平提及此事。喬治城大學高級研究員、前美國對華情報分析師韋德寧(Dennis Wilder)認為，川普的做法可能會讓中國膽子更大，願意冒更大的風險。

近年來，中國間諜被指針對美國總統候選人的手機開展行動，招募美國海軍水手，收買政治助理，並在美國人日常依賴的電網和水務系統中植入惡意代碼。間諜活動屢屢導致兩國關係緊張，有時還會引發外交危機。尤其中國的首要情報機構國家安全部已轉變成有雄厚預算和AI等現代化工具、能夠與美國中央情報局正面交鋒的成熟間諜機構，政治地位也有所提高。與此同時，美國加強了情報收集工作，不僅包括軍事和政府目標，還包括中國私營企業。

不過中國官方否認間諜相關的指控。中國外交部發言人毛寧12日在例行記者會上說：「美方應停止編造此類間諜敘事，並停止以此為藉口實施技術封鎖。」

另有分析指出，黃仁勳失勢，不僅可能鬆動他一手串起的AI產業合作網，也可能因美國加強出口管制的聲浪更高，而重塑美中AI競賽格局。黃仁勳離任後，最大的受益者可能是中國，因為美國可能遭遇不必要的混亂局面，助長國會加強管制的聲浪，可能讓美中貿易戰延續休兵更難談。