中方反對制裁封鎖古巴、外來干涉 古巴：恪守一中原則

古巴外長羅德里格斯。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 王毅與古巴外長會談，重申中方反對對古制裁封鎖，古方則堅定支持一中原則；雙方並承諾深化雙邊與多邊合作。

中國中央政治局委員、外交部長王毅 11日表示，中方堅定支持古巴 維護國家主權和正當權益、反對制裁封鎖和外來干涉。

古巴黨和政府特使、古共中央政治局委員、外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez Parrilla）表示，古巴恪守一個中國原則，反對任何外部勢力干涉中國內政。

新華社報導，王毅是在北京同羅德里格斯舉行會談。

王毅指出，古巴堅持獨立自主，捍衛國家尊嚴，努力探索符合本國國情的社會主義道路，展現了不畏強權的民族精神，贏得國際社會的普遍尊重。世界正面臨百年未有之大變局，無論形勢如何發展，中方將堅定支持古巴維護國家主權和正當權益、反對制裁封鎖和外來干涉。

王毅提到，在兩國元首戰略引領下，兩黨兩國關係持續發展，傳統友誼煥發新的生機活力。中方願同古方共同落實好兩國元首重要共識，不斷鞏固好、發展好中古友好關係，持續構建更加緊密的中古命運共同體。

中方願同古方加強多邊領域溝通協作，繼續在多邊舞臺上相互支持配合，共同反對強權政治和單邊行徑，推動全球南方的聯合自強，構建更加公正合理的全球治理體系。

羅德里格斯回應，古中關係具有戰略性，始終保持高水準運行。中國一直是古巴建設社會主義的好夥伴，古方願與中方共同探索惠及兩國人民的雙邊關係發展之路。古方感謝中方對古國家發展特別是反對外部封鎖和干涉提供的寶貴支援，始終堅定恪守一個中國原則，反對任何外部勢力干涉中國內政。

羅德里格斯稱，中國在捍衛世界和平、宣導多邊主義、建設更為民主的國際秩序方面發揮著重要作用。古中在國際地區問題上擁有諸多共同語言和廣泛共識。古方支持習近平提出的構建人類命運共同體理念和四大全球倡議，願與中方在多邊領域繼續加強協調，取得更多合作成果。