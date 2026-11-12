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中在加發行40億人民幣綠色主權債券 國際投資者搶認購

記者林宸誼／即時報導
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中國財政部副部長廖岷出席人民幣綠色主權債券並致詞時表示，首次在加拿大發行人民幣綠...
中國財政部副部長廖岷出席人民幣綠色主權債券並致詞時表示，首次在加拿大發行人民幣綠色主權債券，是落實今年1月中國國家主席習近平、加拿大總理卡尼達成的重要共識。(取材自大陸財政部網站)

AI摘要

文章摘要整理：

中國財政部在加拿大首發40億元人民幣綠色主權債券，獲國際投資者踴躍認購，並將於香港聯交所上市，展現中加金融合作與綠色發展布局。

中國財政部宣布，10日在加拿大成功發行人民幣40億元(約5.9億美元)綠色主權債券，吸引國際投資者踴躍認購，總認購金額540.4億元，是發行金額的13.5倍。中國財政部副部長廖岷出席活動並致詞時表示，首次在加拿大發行人民幣綠色主權債券，是落實今年1月中國國家主席習近平與加拿大總理卡尼達成的重要共識，以及第二次中加經濟財金戰略對話的重要舉措。

中國財政部官網發布，廖岷指出，發行40億元綠色主權債券，既彰顯了中國推進綠色低碳發展和高水平對外開放的堅定決心，也體現了中加雙方加強經濟財金對話、深化務實合作的現實意願，對推動中加關係邁入健康、穩定、可持續的發展軌道具有積極意義。

中國財政部在加拿大發行人民幣40億元綠色主權債券，其中，3年期人民幣20億元，發行利率為1.4%；5年期人民幣20億元，發行利率為1.5%。

本次人民幣綠色主權債券投資者類型豐富，地理分布廣泛。亞太地區投資者占77%、非亞太地區投資者合計占23%，其中美洲15%、歐洲8%；主權及超主權、銀行、基金資管及保險、交易商等類型投資者分別占32%、45%、22%、1%；綠色及永續類投資者占比41%。本次發行的債券將在香港聯合交易所上市。

精華 FAQ

  • 中國財政部此次在加拿大成功發行人民幣40億元綠色主權債券，折合約5.9億美元，並吸引國際投資者大幅超額認購，顯示市場反應相當熱烈。

  • 本次債券總認購金額達540.4億元，是發行額的13.5倍；其中3年期20億元利率1.4%，5年期20億元利率1.5%，顯示定價具吸引力。

  • 中方表示，首次在加拿大發行人民幣綠色主權債券，有助落實兩國高層共識並深化經濟財金合作；投資者以亞太地區為主，且綠色及永續型投資者占41%。

債券 加拿大 財政部

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