黃仁勳陷下台危機 黃樂人在哪？彭博揭已返中國、住在北京
彭博報導稱，捲入黃仁勳爭議的Megaspeed創辦人黃樂已返回中國、現居北京，同時她與輝達合作及公司交易背景也再受檢視。
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彭博報導稱，捲入黃仁勳爭議的Megaspeed創辦人黃樂已返回中國、現居北京，同時她與輝達合作及公司交易背景也再受檢視。
捲入輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳婚外情與間諜疑雲的Megaspeed創辦人黃樂，根㩀彭博資訊引述知情人士報導，她人已返回中國，目前住在北京。
隨著輝達董事會展開調查、黃仁勳面臨下台危機，黃樂的下落備受關注。中國官員知悉黃樂目前住在北京，但她何時、為何前往北京，以及目前從事什麼活動，仍不清楚。彭博記者周四未能聯繫上她。北京已否認黃樂是間諜。
黃樂曾任記者，也在金融業工作，2023年創辦Megaspeed後，開始與黃仁勳建立往來。她帶領這家新興AI雲端業者迅速崛起，成為東南亞最大的輝達晶片買家，也是輝達在當地資料中心熱潮中的重要合作夥伴。
Megaspeed從中國電玩企業第七大道控股分拆而來，當時距離美國對輸往中國的先進AI晶片實施廣泛限制，僅過了幾個月。第七大道先將新加坡子公司出售給在英屬維京群島註冊的公司Huang Le Ltd.，由黃樂接掌控制權。
2023年11月，Huang Le Ltd.將Megaspeed賣給一家新加坡空殼公司。交易完成幾天後，Megaspeed取得輝達官方雲端合作夥伴資格，能優先取得晶片。
貿易紀錄顯示，Megaspeed進口的輝達產品超過46億美元，並透過東南亞多處設施，向阿里巴巴集團出租輝達晶片。
彭博引述知情人士指出，黃樂已返回中國，目前住在北京。報導也提到，中國官員知道她在北京，但她何時前往、為何前往，以及現階段在做什麼，仍未公開。 她捲入輝達執行長黃仁勳的婚外情與間諜疑雲，且輝達董事會已展開調查，使她的行蹤備受矚目。北京則否認黃樂是間諜，但相關傳聞仍持續發酵。 Megaspeed在黃樂主導下快速擴張，成為東南亞最大輝達晶片買家之一，也取得官方雲端合作夥伴資格。貿易紀錄顯示，其進口輝達產品逾46億美元，並向阿里巴巴出租晶片。
精華 FAQ
彭博引述知情人士指出，黃樂已返回中國，目前住在北京。報導也提到，中國官員知道她在北京，但她何時前往、為何前往，以及現階段在做什麼，仍未公開。
她捲入輝達執行長黃仁勳的婚外情與間諜疑雲，且輝達董事會已展開調查，使她的行蹤備受矚目。北京則否認黃樂是間諜，但相關傳聞仍持續發酵。
Megaspeed在黃樂主導下快速擴張，成為東南亞最大輝達晶片買家之一，也取得官方雲端合作夥伴資格。貿易紀錄顯示，其進口輝達產品逾46億美元，並向阿里巴巴出租晶片。
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