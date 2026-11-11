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黃仁勳陷下台危機 黃樂人在哪？彭博揭她動向

Nvidia股價恐再狂瀉30%？黃仁勳若下台 估市值將蒸發近三分之一

黃仁勳陷下台危機 黃樂人在哪？彭博揭已返中國、住在北京

編譯季晶晶／綜合外電
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Nvidia輝達行政總裁黃仁勳承認有婚外情，黃樂被指是第三者。(取材自黃樂微信朋...
Nvidia輝達行政總裁黃仁勳承認有婚外情，黃樂被指是第三者。(取材自黃樂微信朋友圈)

AI摘要

文章摘要整理：

彭博報導稱，捲入黃仁勳爭議的Megaspeed創辦人黃樂已返回中國、現居北京，同時她與輝達合作及公司交易背景也再受檢視。

捲入輝達NVIDIA）執行長黃仁勳婚外情與間諜疑雲的Megaspeed創辦人黃樂，根㩀彭博資訊引述知情人士報導，她人已返回中國，目前住在北京。

隨著輝達董事會展開調查、黃仁勳面臨下台危機，黃樂的下落備受關注。中國官員知悉黃樂目前住在北京，但她何時、為何前往北京，以及目前從事什麼活動，仍不清楚。彭博記者周四未能聯繫上她。北京已否認黃樂是間諜。

黃樂曾任記者，也在金融業工作，2023年創辦Megaspeed後，開始與黃仁勳建立往來。她帶領這家新興AI雲端業者迅速崛起，成為東南亞最大的輝達晶片買家，也是輝達在當地資料中心熱潮中的重要合作夥伴。

Megaspeed從中國電玩企業第七大道控股分拆而來，當時距離美國對輸往中國的先進AI晶片實施廣泛限制，僅過了幾個月。第七大道先將新加坡子公司出售給在英屬維京群島註冊的公司Huang Le Ltd.，由黃樂接掌控制權。

2023年11月，Huang Le Ltd.將Megaspeed賣給一家新加坡空殼公司。交易完成幾天後，Megaspeed取得輝達官方雲端合作夥伴資格，能優先取得晶片。

貿易紀錄顯示，Megaspeed進口的輝達產品超過46億美元，並透過東南亞多處設施，向阿里巴巴集團出租輝達晶片。

精華 FAQ

  • 彭博引述知情人士指出，黃樂已返回中國，目前住在北京。報導也提到，中國官員知道她在北京，但她何時前往、為何前往，以及現階段在做什麼，仍未公開。

  • 她捲入輝達執行長黃仁勳的婚外情與間諜疑雲，且輝達董事會已展開調查，使她的行蹤備受矚目。北京則否認黃樂是間諜，但相關傳聞仍持續發酵。

  • Megaspeed在黃樂主導下快速擴張，成為東南亞最大輝達晶片買家之一，也取得官方雲端合作夥伴資格。貿易紀錄顯示，其進口輝達產品逾46億美元，並向阿里巴巴出租晶片。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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