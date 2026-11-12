中國空軍77周年 殲35A入列 「三劍客」升級「四劍客」
解放軍空軍77周年之際，殲35A列裝帶動「三劍客」升級為含雙隱身戰機的「四劍客」，同時啟動海外社群帳號並推出主題AI微電影，展現新質戰力與國際傳播布局。
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解放軍空軍77周年之際，殲35A列裝帶動「三劍客」升級為含雙隱身戰機的「四劍客」，同時啟動海外社群帳號並推出主題AI微電影，展現新質戰力與國際傳播布局。
11月11日是解放軍空軍成立77周年，主戰裝備體系持續迭代；隨著殲35A中型隱身多用途戰機亮相，空軍傳統「三劍客」殲20、殲16、殲10C，擴容升級為包含兩款隱身戰機的全新「四劍客」陣容，成為空軍航空兵新質戰鬥力的組合。另外，同日11時11分，空軍宣布海外社交平台官方帳號「China Air Force」上線，並推出成立77周年主題AI微電影「明日之翼」。
央視新聞報導，殲35A列裝後，與殲20共同構成重型、中型雙隱身戰機陣容；殲20具備高隱身性、高態勢感知及高機動性，擅長中遠程制空，也能執行對地、對海精準打擊；殲35A則是中型隱身單座多用途戰機，以制空作戰為主，兼顧對面打擊。
軍事評論員張學峰指出，殲35A採購成本較重型機低，使用經濟性較好，有助擴大隱身戰機規模。由於研製時間較晚，殲35A也採用新技術、新材料及新工藝，有望在性能上取得突破。殲16與殲10C則仍是主戰體系的重要力量，兩款戰機使用成本較低、維護較簡便，可分別執行火力投送及機動補防任務。
張學峰表示，殲16衍生的殲16D電子戰機可掩護隱身戰機作戰，不同機型透過梯次編組、分工協同，形成多層空戰體系。近年空軍常態化進行體系對抗及遠海訓練，持續磨合裝備協同能力；先進數據鏈則串聯空中與地面作戰平台，放大整體作戰效能。
另外，「中國空軍」海外社交平台帳號11月11日11時11分上線；長安街知事報導，這標誌著空軍在國際傳播領域邁向常態化、機制化。帳號將發布空軍參與國際交流、人道主義行動及聯合演訓等資訊，展示空軍官兵備戰轉型情況。空軍推出的AI微電影「明日之翼」，則以戰火中誕生的人民空軍及面向未來的戰鷹為主軸，呈現精神傳承與人機協同制勝空天的理念。
殲35A列裝後，空軍傳統由殲20、殲16、殲10C組成的「三劍客」擴充為「四劍客」，並形成包含重型與中型隱身戰機在內的新陣容，提升整體作戰層次。 殲20屬重型隱身戰機，具備高隱身、高態勢感知與高機動性，主打中遠程制空，也能執行精準打擊；殲35A則是中型隱身多用途戰機，以制空為主並兼顧對面打擊。 同日11時11分，空軍海外社交平台帳號「China Air Force」正式上線，將發布國際交流、人道主義行動與聯合演訓資訊；此外還推出周年主題AI微電影「明日之翼」。
精華 FAQ
殲35A列裝後，空軍傳統由殲20、殲16、殲10C組成的「三劍客」擴充為「四劍客」，並形成包含重型與中型隱身戰機在內的新陣容，提升整體作戰層次。
殲20屬重型隱身戰機，具備高隱身、高態勢感知與高機動性，主打中遠程制空，也能執行精準打擊；殲35A則是中型隱身多用途戰機，以制空為主並兼顧對面打擊。
同日11時11分，空軍海外社交平台帳號「China Air Force」正式上線，將發布國際交流、人道主義行動與聯合演訓資訊；此外還推出周年主題AI微電影「明日之翼」。
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