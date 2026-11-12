習近平讚「勤勞小蜜蜂」 快遞員、外賣員將首列21大代表

中國的外賣員、快遞員等新就業群體，將首次列入21大代表。(新華社資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 中國21大代表選舉首次納入新就業群體，涵蓋外賣員、快遞員等平台勞動者，外界認為此舉是對新經濟與黨建布局的政治確認。

中國的外賣員、快遞員等新就業群體，將首次列入21大代表。港媒分析，中央日前印發「關於黨的21大代表選舉工作的通知」，為2027年召開的黨代會、領導層五年一次換屆做準備。21大代表名額共2360名，比20大增加60名，通知明確要有經濟、科技、國防、政法、教育、宣傳、文化、衛生、體育、社會管理和新就業群體等各方面的代表，當中「新就業群體」是首次納入代表構成範圍，背後反映出中央對新就業群體的「政治確認」。

有港媒分析，所謂「新就業群體」，根據人社部的官方定義，就是依託網路平台承接任務、獲取報酬，用工關係靈活多樣的勞動者，例如網約配送員（外賣騎手、快遞員）、網約車司機、網路主播等等。

據報導，實際上這一步早有伏筆，如中國國家主席習近平 近年多次就新就業群體表態，尤其關注快遞員。2019年春節前夕他在北京前門考察快遞服務點時，稱讚快遞小哥「起早貪黑、風雨無阻，像勤勞的小蜜蜂」。

2020年在長沙基層座談會上，有店主反映疫情 期間外賣平台抽成高達20%以上，快遞小哥壓力大、難以休息，習近平回應，「無論是當大老闆、小老闆，付出的辛勞都是一樣，做快遞小哥也不容易，要多給他們提供一些方便。」

另外，2025年中國全國兩會期間參加江蘇代表團審議時，習近平講得更直白，「我們的社會群體正在細化分化，對這些年出現的快遞小哥、網約車司機、電商從業人員等，在管理服務上要跟上，填補好這個空白。」

報導表示，今年春節，他又專程前往北京西城區看望休息站的快遞員，叮囑當局要「關心他們的生活、工作、學習」。

據統計，中國全國新就業形態勞動者已逾8000萬人，是流動中國的新經濟支柱，吸納大量勞動人口。中央首次把他們納入黨代表選薦範圍，不但是對新就業群體及平台新業態的政治確認，也是強化數位經濟領域「黨建」的重要一步。