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比黃樂還美 廣州天河區人大代表豔照瘋傳 網嘲：成領導的形狀

中國新聞組／北京12日電
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網傳廣州天河區人大代表楊玲照片。(取材自X平台)
網傳廣州天河區人大代表楊玲照片。(取材自X平台)

AI摘要

文章摘要整理：

中國社群與X平台瘋傳疑似廣州天河區人大代表楊玲的多張私密照，網民熱議其年輕外貌與背景，但相關身分、學歷及照片真偽目前都未獲證實。

NVIDIA（輝達，另譯英偉達）執行長黃仁勳與疑似中國女間諜的黃樂發生婚外情事件持續延燒，中國社群平台及X平台近日出現多張聲稱「比黃樂還美」的疑似廣州天河區人大代表楊玲的香豔及夜生活照片並被瘋傳，照片中的女子被網民形容「美到像AI」、「如此年輕美女出任人大代表相當少見」，紛紛深扒其背景。網傳其年僅38歲，目前擔任公司董事長，還擁有清華大學高學歷，但未獲相關單位證實。目前該名女子的Instagram(IG)已緊急關閉。

相關照片近日在微博及X平台被瘋傳，有泳裝照、夜生活性感照、制服照、Cosplay床照、濕衣和警服鐐銬等主題，有網民發文稱，該女疑似是廣東天河區人大代表楊玲，並稱其「大量私密照曝光，表面上一本正經，可私下裡玩得是真的花啊，簡直踩在男人的每一個性癖上了，連胸口上的痣都是一模一樣的，可以判定是同一個人了。」

網傳廣州天河區人大代表楊玲照片。(取材自X平台)
網傳廣州天河區人大代表楊玲照片。(取材自X平台)

網傳楊玲是廣州市天河區第11屆人大代表，由員村街道選出，工作單位為廣州海江保險公估有限公司董事長，公開身分為Cheryl Yang（Ling Yang），美國福特漢姆大學畢業，後獲清華蘇世民獎學金讀全球事務碩士，金融與Web3背景。但以上背景也未獲當事人證實。

豓照傳出後，大批網民「驚豓」留言：「這些照片真是她嗎？泳裝大尺度誘惑」，並質疑她38歲就能當上人大代表的背景，「這是醫美代表吧」、「這個家世背景到底是多強？」、「原來中國現在多打美女牌」、「看來已經變成領導的形狀了」、「過去女代表大多年過50歲，如此年輕的女性出任人大代表確實少見」、「這比黃樂還正」、「是AI假帳號吧」。

據網民爆料，該疑似楊玲IG帳號在引發大量熱議之後已突然關閉。目前無法證實其究竟是否為楊玲本人帳號以及私照。

網傳廣州天河區人大代表楊玲照片。(取材自X平台)
網傳廣州天河區人大代表楊玲照片。(取材自X平台)

精華 FAQ

  • 報導焦點是網路瘋傳疑似廣州天河區人大代表楊玲的私密與夜生活照片，引發大量討論與猜測，並伴隨對其外貌、年齡和背景的質疑。

  • 網傳說法指她年僅38歲、任廣州海江保險公估有限公司董事長，且有清華與海外學歷；但這些資訊都缺乏官方證實，照片真偽也無法確認。

  • 據網民爆料，疑似楊玲的Instagram帳號已在熱議後緊急關閉，外界暫時無法核實帳號是否本人所有，也無法證實流傳影像是否屬實。

黃仁勳 間諜 NVIDIA

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