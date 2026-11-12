真實模樣？49歲黃樂中學嫩照流出 網：別被美顏和濾鏡騙了

黃樂真實年齡曝光？網傳中學照成為各方推測線索。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳桃色間諜門持續延燒，網上流出疑似黃樂高中與早年照片，年齡推算與媒體先前說法出現落差，相關履歷與身分仍未獲官方證實。

Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳 身陷桃色間諜 門事件，中國網路上再流出更多外傳婚外情對象黃樂的高中時期舊照，推算她1977年出生、現年約49歲，而不是先前說的42歲。對黃樂高中青澀模樣曝光，網友留言全歪樓了，「不要被美顏和濾鏡騙了，這才是黃樂真實的樣子」。

港媒報導，中國網上流傳疑為黃樂高中的照片。班級資料顯示，1993年升入湖南湘潭市江南中學（江南機器廠子弟中學）9305班讀高一，代表她應該是1977年出生，今年約49歲，與63歲的黃仁勳相差14歲。微博上也流出多張疑似黃樂年輕時的照片，但拍攝時間、地點都未獲得證實。

這和財新網9日引述知情人士的說法有明顯落差。財新網指黃樂「現年約42歲」，約20年前在香港浸會大學傳理學院攻讀媒體管理碩士，兩種說法相差約七歲，目前都沒有官方資料可供證實。

另外，微博擁有228萬粉絲的前央視記者白潔先前也發文表示，黃樂曾和她在同間辦公室工作，「當年就看出她不簡單」。不過這則貼文後來已無法查看。另有法媒表示，無法獨立核實網路履歷中提到的湖南衛視和央視經歷；湖南衛視一名主管曾對紐約郵報說「從沒聽過這個人」。

此外，網路還流傳一組聲稱是黃樂早年在上海生活時所拍攝的照片，再度引發外界對她過往的關注。從帖文附上的相片可見，一名長髮女子身穿紅色上衣，坐在裝潢精緻的餐廳內面帶笑容、手持茶杯，桌上擺放着甜點、茶具及餐盤，疑是黃樂本人。

另外，對於黃樂「中學嫩照」流出，青澀模樣曝光，與如今風情萬種的形象判若兩人，網友全歪樓紛紛表示，「不要被美顏和濾鏡騙了，這才是黃樂真實的樣子」。

網傳班級資料顯示，黃樂於1993年入湖南湘潭市江南中學（江南機器廠子弟中學）9305班讀高一。(取材自微博)