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間諜缺證據？24萬顆Nvidia晶片輸中 黃樂「更像掮客」

編譯周辰陽、記者林宸誼／綜合報導
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輝達執行長黃仁勳與黃樂(圖)爆出婚外情。(取材自微博)
輝達執行長黃仁勳與黃樂(圖)爆出婚外情。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

美媒報導黃樂疑利用與黃仁勳關係及企業網絡，協助至少75億美元、約24萬顆輝達管制晶片流入中國，但也有觀點認為她更像商業掮客而非間諜。

美國科技媒體「信息報」（The Information）10日引述兩名消息人士報導，與Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳傳出婚外情、疑似中國間諜的黃樂，涉嫌利用兩人關係及關聯企業，協助將至少價值75億美元(約500億人民幣)的輝達晶片輸往中國，涉及約24萬顆受美國出口管制的晶片。據紐約郵報與朝鮮日報轉述，相關企業分布於中國、新加坡及馬來西亞。另有熟悉中國政商運作的中國商人認為，黃樂可能只是商業掮客或「白手套」，目前缺乏證據證明她是間諜。

綜合信息報、紐約郵報、朝鮮日報報導，相關企業網絡核心是上海世紀利通。該公司2023年6月成立時，其中一家創始股東公司的最終控制人是黃樂的姊妹黃瑜（Huang Yu，暫譯）；成立四個月後，世紀利通便取得輝達「優選雲端合作夥伴」資格，黃瑜控制的股東公司則於2024年退出。

消息人士指出，當訂單受美國出口管制阻礙，或供應鏈難以取得貨源時，黃樂便利用她在輝達及經銷商內部的人脈協助促成交易，涉及H100、H200及A100等受管制晶片。紐約郵報引述彭博海關紀錄指出，2023年至2025年11月，MegaSpeed進口至少價值46億美元的輝達設備。部分設備部署於東南亞，另有晶片經世紀利通取得，後來流入為阿里巴巴、騰訊及中國其他AI業者提供算力的資料中心。

對此，國台辦表示，企業攜手發展符合雙方利益，半導體等產業鏈供應鏈保持穩定強韌，既是客觀事實，也是現實需求。

11日中國外交部記者會上，有記者提問，美國國會議員再次呼籲收緊對中國獲取先進人工智慧晶片的限制。中國外交部發言人郭嘉昆回應稱，「中方在美國輸華晶片問題上的立場是一貫的」。

「紅色賭盤」作者沈棟11日在個人電子報平台Substack撰文指出，外界幾乎已認定黃樂是中國間諜，但他質疑相關證據，依其在中國經商逾20年的經驗判斷，黃樂更可能是商業掮客，也可能替其他商業利益充當「白手套」。他認為，調查應追查採購網絡的最終控制者、資金來源及算力取得者，以及輝達對最終客戶掌握多少資訊，而非只聚焦間諜說。

精華 FAQ

  • 報導稱黃樂疑似利用她與黃仁勳的關係及相關企業網絡，協助將受美國出口管制的輝達晶片輸往中國，涉及H100、H200與A100等產品，總量約24萬顆、價值至少75億美元。

  • 內文指出，核心企業網絡是上海世紀利通，相關公司分布於中國、新加坡及馬來西亞；另提到MegaSpeed進口大量輝達設備，部分晶片後來流入為阿里巴巴、騰訊等提供算力的資料中心。

  • 沈棟認為目前證據不足以證明黃樂是間諜，較可能只是商業掮客或替其他利益方充當白手套；他主張應追查最終控制者、資金來源與算力使用者，而非只聚焦間諜指控。

間諜 黃仁勳 輝達

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