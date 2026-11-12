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美列黑名單 「國防七子」西工大仍買到Nvidia H200晶片

記者林宸誼／綜合報導
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儘管被美國列入出口黑名單，中國西北工業大學仍購入輝達H200晶片。(路透)
儘管被美國列入出口黑名單，中國西北工業大學仍購入輝達H200晶片。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

西北工業大學雖被美國列入實體清單，仍透過中國供應商購入2顆Nvidia H200晶片，顯示美方限制中國取得先進AI技術的措施仍有漏洞。

位於中國陝西西安的西北工業大學官網10月21日公布的採購紀錄顯示，與解放軍關係深厚的該校儘管已被列入美國出口黑名單，上個月仍斥資人民幣87.5萬元(約13.1萬美元)，購入2顆Nvidia(輝達，另譯英偉達)H200 AI晶片。凸顯美國限制中國獲取先進技術的措施仍存在漏洞。

西北工業大學是中國俗稱「國防七子」的七所大學之一。這七所高校直屬工信部，被認為與軍方關係密切。七所學校分別是北京航空航天大學（北航）、北京理工大學（北理工）、哈爾濱工業大學（哈工大）、西北工業大學（西工大）、哈爾濱工程大學（哈工程）、南京航空航天大學（南航）、南京理工大學（南理工）。

路透報導，根據中國西北工業大學官網10月21日發布的一份採購紀錄顯示，該校上個月購入2顆H200芯片，總價為87.47萬元，供應商為陝西博算網路科技有限公司，而非直接向輝達購買。

H200是輝達性能最強的晶片之一，可用於訓練和運行先進AI系統。出口這類晶片須獲得美國政府許可，但西北工業大學等被列入黑名單的機構，許可申請通常會被拒絕。

採購紀錄還顯示，西北工業大學今年也透過與中國企業簽訂的五份算力租賃合同，取得使用H200晶片及其他高性能輝達AI處理器的機會。

西北工業大學位於陝西西安，從事軍用飛機、飛彈和衛星相關研究。早在2001年，美國商務部以西北工業大學涉嫌參與飛彈擴散活動及軍事研究為由，將該校列入貿易黑名單，即「實體清單」。美國2019年進一步收緊限制措施，規定向該校出口受管制美國技術的許可申請，原則上應予拒絕。

路透報導分析，西北工業大學的採購情況顯示，與軍方有關聯的中國機構仍可透過國內供應商取得美國AI算力，包括直接購買晶片，或租用搭載這些晶片的伺服器。

路透審查今年的26份中國採購及企業紀錄，發現一些大學和研究機構透過境內供應商，購買受到美國出口限制的輝達晶片，或租用採用這類晶片的輝達算力服務，其中部分機構與中國國防工業或軍事研究有密切聯繫。

美國政府1月起，開始以逐案審批的方式允許部分H200晶片出口中國，但這項政策並未解除針對西北工業大學等美國「實體清單」所列機構的另行限制。

今年1月推出的出口許可規定也要求採取防範措施，防止被列入黑名單的機構及軍事最終用戶，遠端使用根據這項政策出口的晶片，相關規定涵蓋H200處理器及性能較低的型號。

彭博6月曾報導，採購紀錄顯示，至少有七所支持中國軍方和國防工業的大學在尋求取得輝達H200晶片。

精華 FAQ

  • 因為該校被視為與解放軍關係密切，且長期從事軍用飛機、飛彈與衛星研究，早已被美國列入實體清單，任何受管制技術出口原則上都應被拒絕。

  • 採購紀錄顯示，該校沒有直接向輝達購買，而是透過陝西博算網路科技有限公司等中國供應商，購入2顆H200晶片，總價約87.47萬元人民幣。

  • 報導顯示，即使美國對H200出口中國設有限制，黑名單機構仍可透過境內供應商或算力租賃取得相關資源，代表現行管制仍存在可被繞過的漏洞。

輝達 NVIDIA

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