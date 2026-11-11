中加暌違8年重啟經濟對話 雙方同意擴大貿易投資

AI摘要 文章摘要整理： 中國與加拿大在溫哥華重啟中加經濟財金戰略對話，雙方同意擴大貿易投資、加強金融合作，並透過對話推動經貿關係穩定發展。

中國與加拿大 官員在加拿大溫哥華舉行暌違八年的「中加經濟財金戰略對話」，雙方同意擴大雙向貿易與投資、深化金融合作。中國副總理何立峰表示，中方願與加方一道深化經貿、金融、投資等領域合作，加拿大財政部 長商鵬飛表示，雙方在利益一致的領域攜手合作，可以建立更強大、更具韌性的加拿大經濟。

據人民日報報導，中共 政治局委員兼副總理何立峰，與加拿大財政部長商鵬飛、國際貿易部長西杜9日在加拿大溫哥華共同主持第二次中加經濟財金戰略對話。

據加拿大財政部發布的新聞稿，雙方討論持續擴大雙向貿易與投資的重要性，並同意加強金融領域合作，包括金融服務市場准入，並促進雙方資本市場主管機關及金融監管機關之間的交流。雙方歡迎雙邊本幣互換安排的實施。

何立峰表示，本次對話是落實雙方領導人重要共識的具體舉措，中方願與加方一道努力，本著相互尊重、平等互利、求同存異的原則，深化經貿、金融、投資等領域合作，推動中加經濟關係穩定健康發展，助力構建中加新型戰略夥伴關系。

商鵬飛表示，加拿大與中國在維持開放對話及推進經濟合作方面具有共同利益。雙方透過在利益一致領域攜手合作，可為加拿大企業與勞工創造新機會，建立更強大、更具韌性的加拿大經濟。

西杜表示，從能源、農業食品到金融服務，加拿大企業看到中國市場龐大機會。