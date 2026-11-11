我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳身家1550億美元 若離婚…分手費遠超過貝佐斯

加州「多伴侶」比率 全美第3高 僅輸德州、佛州

軍委高層接連落馬 副主席張升民籲全軍效忠習近平

中國新聞組╱北京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中共中央軍委副主席張升民9日在軍委機關作20屆五中全會精神宣講報告時，要求解放軍...
中共中央軍委副主席張升民9日在軍委機關作20屆五中全會精神宣講報告時，要求解放軍全軍堅決聽從中央軍委主席習近平的指揮。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

中共五中全會後，中央軍委副主席張升民公開要求全軍堅決聽從習近平指揮，並在軍委高層多人落馬後強調全面從嚴治軍。

解放軍報報導，解放軍全軍學習貫徹中共20屆五中全會精神宣講首場報告會9日在北京舉行。中共中央政治局委員、中央軍委副主席張升民要求解放軍全軍要深入學習貫徹全會精神，堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，堅決聽從中共中央、中央軍委和中央軍委主席習近平指揮。

所謂「兩個確立」是指確立習近平中共中央的核心、全黨的核心地位‌，‌確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位‌；「兩個維護」是指堅決維護習近平中共中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護中共中央權威和集中統一領導‌。

香港明報指出，68歲的張升民在五中全會晉升為政治局委員，一般相信他在明年中共21大將連任。

第20屆中共中央軍委在2022年10月剛組成時原有7名成員，但過去幾年在兩名原副主席張又俠、何衛東，以及3名委員李尚福、劉振立、苗華先後落馬後，目前只剩主席習近平和副主席張升民兩人。

張升民於202五年10月23日在中共20屆4中全會上被增補為中央軍委副主席。隨後於同年10月28日，經第14屆全國人大常委會第18次會議正式任命。

張升民9日在軍委機關作20屆五中全會精神宣講報告時並強調，解放軍是中共絕對領導下的人民軍隊，持之以恆推進全面從嚴治黨，對於以軍隊永不變質保證紅色江山永固具有重大意義。

精華 FAQ

  • 他要求解放軍全軍深入學習貫徹五中全會精神，堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」，並落實軍委主席負責制，明確表態要聽從習近平指揮。

  • 「兩個確立」是確立習近平在中共中央和全黨的核心地位，以及習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位；「兩個維護」則是維護其核心地位與中共中央權威。

  • 因為原本7人的第20屆中央軍委中，已有多名副主席與委員先後落馬，現在僅剩習近平與張升民兩人，凸顯軍中高層震盪，也顯示張升民地位上升。

習近平 解放軍 中共

上一則

買菸可先結帳 「零食有鳴」總部急道歉撤牌

下一則

曾共事馬興瑞 廣東第三「虎」 深圳市政協前主席戴北方被逮捕

延伸閱讀

五中全會／軍委未增補、維持2人 分析：解放軍整肅未完

五中全會／軍委未增補、維持2人 分析：解放軍整肅未完
中共五中全會閉幕 增選張升民為政治局委員

中共五中全會閉幕 增選張升民為政治局委員
中共從嚴治黨全文公布 習近平：確保紅色江山代代相傳

中共從嚴治黨全文公布 習近平：確保紅色江山代代相傳
解析中共五中全會 台學者：21大前恐不會有七中全會

解析中共五中全會 台學者：21大前恐不會有七中全會

熱門新聞

媽媽把豆芽菜都夾給女兒吃，自己一直吃白飯。（取材自微博）

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

2026-11-07 06:30
中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。圖/新華社

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

2026-11-05 16:00
康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」公司訪問。（圖/中汽創智官網）

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

2026-11-10 08:46
河南61歲男子自行摸索網購，首次大手筆下單15噸紅薯，打算加工成粉條，讓女兒直呼沒想到父親膽子這麼大。（取材自荔枝新聞）

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

2026-11-10 07:30
中共中央軍委副主席張升民9日在軍委機關作20屆五中全會精神宣講報告時，要求解放軍全軍堅決聽從中央軍委主席習近平的指揮。(取材自央視軍事頻道畫面)

中共軍委副主席張升民要求全軍：堅決聽從習近平指揮

2026-11-09 20:02
中國前國務院副總理劉延東10月28日因病在北京逝世，享年81歲。遺體11月3日在北京八寶山革命公墓火化。中新社

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

2026-11-03 12:45

超人氣

更多 >
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大
WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓

WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓
挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐

挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐