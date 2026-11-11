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觀察站／中共選黨代表 畫更嚴格政治紅線

香港特派員 李春
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AI摘要

文章摘要整理：

中共將展開21大黨代表選舉，除強化政治審查與紀律把關外，還首度導入大數據與人工智慧，提升選舉監督、預警與篩選能力。

中國11月開始大事中的大事，是著手選舉21大黨代表。這場選舉是億名黨員選2000多位黨代表，然後由一層層選出最高領導層，對中共的執政地位相當關鍵，為此中共首度畫出嚴格的新政治紅線，首度引進人工智慧和大數據技術手段，最終看點是「怎麼選」、「選誰」及「把誰擋在門外」。

中共中央已印發《關於黨的21大代表選舉工作的通知》，核心內容是要在全中國38個選舉單位、1億100多萬黨員中，選出2360名黨代表，時間跨度長達8個月，到明年6月底前選出和資格審查完成。

中共黨代表的選舉，由推薦提名、組織考察、確定初步人選、產生候選人，到選舉單位預選，最後還有差額約15%的正式投票，有層層把關。

今次中共21大黨代表選舉與過去不同的，首先是畫出更嚴格的政治紅線，即政治上不合格要「一票否決」，而政治上合不合格，早就有諸多標準，今次重在三條，一是「兩個確立」為最重要的政治態度；其二是政治覺悟、政治判斷力，政治領悟力，包括政治立場、政治態度等一整套政治素質考察；其三是換屆紀律，違反紀律要「零容忍」。

中共黨建專家總結，今次21大黨代表選舉政治嚴格，主要體現在「政治標準繼續前置、把社會基礎繼續拓寬、把組織紀律繼續擰緊」。用習近平之前對換屆選舉的要求，說的是「要把真正忠誠可靠、表裡如一、擔當盡責的好幹部用起來」。

今次中共21大黨代表選舉，還有首度引進大數據、人工智慧，在整個選舉過程中提供技術保障。具體來說，中共紀檢監察和組織人事，對運用「大數據和信息化手段」，要求是數據連得上、模型建得出、預警閉得環、制度嵌得進。新建的公權力大數據監督系統，運用到選舉過程中，還要求數據中心的數據分級可控；模型構建要建得出、用得起來；最後還得有線索提供、預警發布、閉環收合，一整套把數據、模型、流程、制度串起來的系統，為選舉提供技術保障。

精華 FAQ

  • 這次選舉涵蓋全中國38個選舉單位、1億100多萬黨員，預計選出2360名黨代表，整體流程長達8個月，並要求在明年6月底前完成選出與資格審查。

  • 核心是政治不合格者一票否決，重點包括把「兩個確立」列為最重要政治態度，同時強調政治覺悟、判斷力、領悟力與立場態度等全面考察，違紀則零容忍。

  • 相關技術將用於選舉監督與風險預警，要求數據互通、模型可建、預警可閉環，並結合公權力大數據監督系統，把線索提供、預警發布與制度流程串成完整機制。

中共

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