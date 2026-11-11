我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳身家1550億美元 若離婚…分手費遠超過貝佐斯

加州「多伴侶」比率 全美第3高 僅輸德州、佛州

深圳川習三會前 中向美移交二戰「援華抗日」飛行員遺骸

中國新聞組╱北京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國10日在成都向美方移交一批在「駝峰航線」沿線區域發掘的美軍援華抗日飛行員遺骸...
中國10日在成都向美方移交一批在「駝峰航線」沿線區域發掘的美軍援華抗日飛行員遺骸。圖為2016年11月19日，一架二戰時期美國飛虎隊使用過的C-47運輸機，在成功重飛「駝峰航線」後，緩緩降落在桂林兩江國際機場。該架飛機將作為中美友誼的紀念物永久保存在美國飛虎隊桂林遺址公園。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

在川習三會前夕，中方於成都向美方移交在駝峰航線發掘的美軍援華抗日飛行員遺骸，藉此強調二戰合作歷史並為中美關係營造氣氛。

在「川習三會」即將到來前，北京積極為雙邊關係營造良好氛圍，繼前一日宣布繼續暫停一系列針對美國的經貿反制措施後，央視新聞報導，11月10日，中美兩軍在四川成都舉行美軍遺骸移交儀式，中方向美方移交一批在「駝峰航線」（The Hump）沿線區域發掘的美軍援華抗日飛行員遺骸。

報導稱，搜尋美軍在華失蹤人員遺骸合作是二戰期間中美並肩作戰、聯合抗擊日本法西斯歷史的生動體現。多年來，中方始終本著人道主義精神，協助美方搜尋相關遺骸下落。中方願繼續同美方在該領域開展務實合作，為構建中美建設性戰略穩定關係增添積極因素。

根據空軍司令部發行的《空軍學術雙月刊》早前一篇論文，在對日抗戰期間，滇緬公路被日軍切斷，中國的聯外管道全面被日軍封鎖，駝峰航線的開闢，無疑解除了中國運輸補給的困境。

駝峰航線西起印度阿薩姆邦，向東橫越緬甸北部至中國西南的雲南省，沿途通過喜馬拉雅山、 高黎貢山、橫斷山脈、怒江、瀾滄江與金沙江，航線全長約800公里，地勢海拔平均在4500公尺至5500公尺間，最高可達7000公尺。由於航線周遭山峰起伏猶如駱駝峰背，此一航線遂被稱為駝峰航線。

這篇論文稱，在近代軍事歷史上，駝峰行動可說是人類首次進行的持續性、長距離、全時段與全天候的軍事空運任務。1942年至1945年間，美國透過駝峰航線共運送了74萬噸的戰爭物資給亟需外援的中國，而且應是人類軍事史上最危險與犧牲最慘重的空中運輸任務。

整個任務期間，美軍計有509架飛機墜毀、81架飛機失蹤，死亡及失蹤的飛行員共有1659人，這個數目遠遠超過中國空軍在抗戰期間為國捐軀人員的總數。

中國國防部表示，搜尋美軍在華失蹤人員遺骸合作是二戰期間中美並肩作戰、聯合抗擊日本法西斯歷史的體現。中國在2015年就曾組織隊伍搜尋，尋獲美軍機組人員遺骸並完成移交，此次再次進行搜尋並找到相關人體遺骸。

今年9月川習會後中國公布的「中美達成八點成果共識」就顯示，中美將繼續合作搜尋在華美軍失蹤人員遺骸

精華 FAQ

  • 11月10日，中美兩軍在四川成都舉行美軍遺骸移交儀式，中方向美方移交一批在駝峰航線沿線發掘的美軍援華抗日飛行員遺骸。

  • 中方表示，這是二戰期間中美並肩作戰、聯合抗擊日本法西斯的體現，也符合人道主義精神，並可為建立建設性戰略穩定關係增添正面因素。

  • 駝峰航線連接印度與中國西南，曾在1942年至1945年間運送74萬噸戰爭物資，但也造成509架飛機墜毀、81架失蹤、1659名飛行員死亡或失蹤。

上一則

觀察站／中共選黨代表 畫更嚴格政治紅線

下一則

月薪3萬招「燒炕員」 寧夏景區：要抗凍、會聊天的社牛

延伸閱讀

深圳APEC峰會前中美對話現分歧 學者預期川習三會難有大突破

深圳APEC峰會前中美對話現分歧 學者預期川習三會難有大突破
鋪路川習APEC三會 何立峰視訊通話貝森特、葛里爾

鋪路川習APEC三會 何立峰視訊通話貝森特、葛里爾
美中互釋善意 貿易戰再休兵2個月

美中互釋善意 貿易戰再休兵2個月

美官員稱2028年前攻台可能性降低 中國防部：外部勢力無權干涉

美官員稱2028年前攻台可能性降低 中國防部：外部勢力無權干涉

熱門新聞

媽媽把豆芽菜都夾給女兒吃，自己一直吃白飯。（取材自微博）

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

2026-11-07 06:30
中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。圖/新華社

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

2026-11-05 16:00
康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」公司訪問。（圖/中汽創智官網）

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

2026-11-10 08:46
河南61歲男子自行摸索網購，首次大手筆下單15噸紅薯，打算加工成粉條，讓女兒直呼沒想到父親膽子這麼大。（取材自荔枝新聞）

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

2026-11-10 07:30
中共中央軍委副主席張升民9日在軍委機關作20屆五中全會精神宣講報告時，要求解放軍全軍堅決聽從中央軍委主席習近平的指揮。(取材自央視軍事頻道畫面)

中共軍委副主席張升民要求全軍：堅決聽從習近平指揮

2026-11-09 20:02
中國前國務院副總理劉延東10月28日因病在北京逝世，享年81歲。遺體11月3日在北京八寶山革命公墓火化。中新社

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

2026-11-03 12:45

超人氣

更多 >
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大
WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓

WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓
挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐

挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐