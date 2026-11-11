中出口狂飆 順差連續2年破兆美元創歷史

中國出口強勁，今年前10個月累計順差已超過1兆美元。圖為南京龍潭港貨櫃碼頭。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國前10月進出口與順差持續創高，貿易順差首度連續2年突破1兆美元，高科技與汽車出口強勁支撐成長，但也加深外部摩擦風險。

中國貿易數據持續強勁。中國海關總署昨公布，10月中國出口4123.3億美元，年增35.2%；進口3070.5億美元，年增41.6%。前10月貿易順差累計達1兆425.9億美元，較去年更早突破1兆美元，也是史上首次連續第二年貿易順差突破1兆美元。今年前10月兩岸貿易額也已超越去年全年。

據海關總署美元計價統計，前10月中國貨物貿易進出口總值達6兆5229億美元，年增25.3%；其中出口年增22.7%，進口成長29%。累計貿易順差連續第二年突破1兆美元，較去年提前1個月達標。

兩岸貿易方面，前10月貿易總額達3400.3億美元，年增32%，也已經超越去年全年3143.3億美元。其中，中國對台出口957.7億美元，年增39.7%；自台進口2442.6億美元，成長29.2%。台灣對中國貿易順差約1485億美元。

美中貿易方面，前10月雙邊貿易額達5227億美元，年增11%。中國對美出口3,946億美元，年增12.1%；自美進口1281億美元，成長7.8%，對美貿易順差約2665億美元。至於俄羅斯，今年前10月中俄貿易額為2424.85億美元，也已超越去年全年的2279億美元。

產業方面，前10月積體電路出口額年增111.1%，進口額增65.1%；汽車（含底盤）出口973.6萬輛，年增49.6%，出口額成長52.2%。

路透報導，全球競相建設人工智慧（AI）基礎設施，推升中國高科技產品出口，抵銷部分內需疲弱的影響。前10月高科技產品出口額以美元計價年增47.9%。

不過，路透稱，中國房市長期低迷，影響民眾消費意願，也促使汽車業者積極開拓海外市場。出口依賴加深也使經濟更易受到全球需求放緩及貿易壁壘衝擊，貿易順差擴大還可能加劇與歐盟等貿易夥伴的摩擦。日經中文網也指出，這可能成為加劇與各國貿易摩擦的因素。