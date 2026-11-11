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美嚴控Nvidia晶片 中國繞道東南亞租算力、走私成替代管道

中國新聞組／北京11日電
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AI摘要

文章摘要整理：

在美國加強管制輝達高階晶片出口下，中國業者改以走私、第三地採購與海外資料中心租算力等方式，持續取得AI運算資源。

Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳捲入婚外情及疑似中國間諜疑雲，也讓中國如何在美國出口管制下取得先進AI晶片的問題浮上檯面。美方懷疑，黃仁勳的緋聞對象、中國籍商人黃樂，可能透過新加坡及馬來西亞企業網絡，協助中國取得受管制晶片，或利用海外資料中心租用算力，繞過出口限制。

中央社引述法新社報導，輝達GPU因具備大量資料運算能力，已成為訓練及運行AI模型的核心設備。美國以國家安全為由，限制輝達最高階Blackwell及Rubin晶片出口中國，今年雖有條件放寬效能較低的H200晶片銷中，但出貨仍須經嚴格審批。

中國取得美國晶片不一定要將設備運進境內。研調機構Omdia分析師蘇廉節指出，中國業者仍使用輝達先進晶片訓練AI模型，途徑包括走私，以及租用設於第三國、配備輝達GPU的資料中心。

投資基金Carthage Capital創辦人史蒂芬吳指出，美國出口管制主要限制晶片運往何處，而非由誰使用。例如，晶片可存放在馬來西亞柔佛州的資料中心，再透過遠端連線，讓中國企業使用運算資源。白宮顧問克拉齊奧斯今年夏天也曾指出，中國AI新創月之暗面使用過設於泰國的輝達高階晶片。

黃樂曾任新加坡資料中心業者Megaspeed高層，該公司也是美方調查焦點。據悉，美國商務部早在2024年底便調查Megaspeed是否協助中國取得受管制晶片。彭博指出，該公司相關企業進口輝達產品金額超過46億美元，輝達查核時，據報發現進口晶片數量與資料中心實際查核數量相差約5萬顆。不過，數量差距不能證明晶片遭轉運中國。Megaspeed否認不法，輝達也表示未發現非法轉運證據。

有熟悉流程的業內人士指出，透過第三地交易及海外資料中心出租算力，晶片不必進入中國，中國企業仍可能遠端取得運算能力，凸顯跨國供應鏈監管的困難。

中國本土晶片雖逐漸追趕，但分析指出，使用中國晶片訓練AI模型，需要更多晶片、電力及工程資源，輝達產品仍具效能優勢。專家認為，美國若要有效落實出口管制，除了防範實體晶片走私，也須加強追查第三地採購及海外算力服務。

精華 FAQ

  • 美方以國家安全為由，限制輝達Blackwell、Rubin等高階晶片出口中國，即使較低階的H200可條件放行，仍需經嚴格審批，以防先進AI能力被中國取得。

  • 報導指出，中國業者除疑似走私晶片外，也會透過新加坡、馬來西亞等第三地企業網絡，租用設有輝達GPU的海外資料中心，遠端使用運算資源。

  • 因為管制重點在晶片運往何處，而非最終由誰使用。只要晶片放在第三國資料中心，中國企業就能遠端租用算力，顯示跨國供應鏈與海外服務監管相當困難。

NVIDIA 東南亞 黃仁勳

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