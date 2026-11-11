黃仁勳出軌讓75億美元Nvidia晶片進中國？ 美立法「堵漏洞」

Nvidia執行長黃仁勳捲間諜疑雲，美國多名國會議員呼籲加快立法，堵住晶片出口管制漏洞。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳相關醜聞引爆美國對Nvidia晶片流向中國的國安疑慮，國會加速推動三項堵漏法案，並緊盯輝達對中業務。

Nvidia輝達 (另稱英偉達)執行長黃仁勳 捲婚外情及中國間諜疑雲，風波已從私生活延燒至美國國家安全與對中科技政策。美國多名跨黨派國會議員認為，這起事件凸顯中國取得美國先進AI晶片的風險，呼籲加快立法堵住晶片出口管制漏洞。三項限制中國取得AI晶片的法案，將納入2027財政年度國防授權法案。

路透報導，三項法案分別是賦予國會管控先進晶片出口權限的「人工智慧看守法案」、要求企業追蹤晶片流向以防止走私的「晶片安全法案」，及敦促美國盟友加強對中國出口晶片製造設備限制的「硬體技術多邊協調管制法案」。

民主黨籍麻州參議員華倫與共和黨籍印第安納州參議員班克斯9日發表聯合聲明指出，黃仁勳與一名疑似中國情報機構相關人士的關係，讓美國國安疑慮變得前所未有地迫切，現在正是國會採取行動的時候，應透過國防授權法案通過相關立法，切斷中國取得先進晶片的管道。

一名前國會幕僚透露，輝達一直是「晶片安全法案」及「人工智慧看守法案」的強力反對者。過去輝達曾主張公司遵守美國出口法規，並對晶片走私問題提出不同看法。對於相關法案及最新風波，輝達未立即置評。

黃仁勳與中國籍女商人黃樂的關係，也是此次風波的另一焦點。美國科技媒體The Information報導，黃樂疑似利用與黃仁勳及輝達經銷商的關係，協助至少75億美元的輝達晶片流入中國。報導引述知情人士指出，相關企業網絡涉及中國上海世紀利通、新加坡Megaspeed及馬來西亞Speedmatrix，據稱協助約24萬顆H100、H200及部分A100晶片運往中國，部分晶片供阿里巴巴、騰訊等企業使用。

報導並指，部分晶片涉及美國出口管制限制，黃樂疑似藉由與黃仁勳的私人關係取得貨源。不過，路透未能獨立查證相關報導。

華爾街日報主筆室也發表評論，警告中國可能透過企業關係滲透美國科技產業，呼籲華府堵住晶片轉運漏洞。尤其美國總統川普與中國國家主席習近平預定18、19日在深圳舉行的APEC峰會期間會晤，輝達Blackwell及Rubin等先進晶片能否出口中國，可能成為雙方談判焦點。評論警告，美國不應為換取中國購買黃豆等經貿承諾，就輕易放寬晶片出口限制。

這場風波已不只是企業高層的私生活爭議，更牽動美中AI科技競爭、出口管制及國家安全。隨著國會加快推動相關法案，輝達對中業務也將面臨更嚴格的政治與監管檢視。