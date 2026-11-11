我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳身家1550億美元 若離婚…分手費遠超過貝佐斯

加州「多伴侶」比率 全美第3高 僅輸德州、佛州

黃仁勳出軌讓75億美元Nvidia晶片進中國？ 美立法「堵漏洞」

中國新聞組／北京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Nvidia執行長黃仁勳捲間諜疑雲，美國多名國會議員呼籲加快立法，堵住晶片出口管...
Nvidia執行長黃仁勳捲間諜疑雲，美國多名國會議員呼籲加快立法，堵住晶片出口管制漏洞。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳相關醜聞引爆美國對Nvidia晶片流向中國的國安疑慮，國會加速推動三項堵漏法案，並緊盯輝達對中業務。

Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳捲婚外情及中國間諜疑雲，風波已從私生活延燒至美國國家安全與對中科技政策。美國多名跨黨派國會議員認為，這起事件凸顯中國取得美國先進AI晶片的風險，呼籲加快立法堵住晶片出口管制漏洞。三項限制中國取得AI晶片的法案，將納入2027財政年度國防授權法案。

路透報導，三項法案分別是賦予國會管控先進晶片出口權限的「人工智慧看守法案」、要求企業追蹤晶片流向以防止走私的「晶片安全法案」，及敦促美國盟友加強對中國出口晶片製造設備限制的「硬體技術多邊協調管制法案」。

民主黨籍麻州參議員華倫與共和黨籍印第安納州參議員班克斯9日發表聯合聲明指出，黃仁勳與一名疑似中國情報機構相關人士的關係，讓美國國安疑慮變得前所未有地迫切，現在正是國會採取行動的時候，應透過國防授權法案通過相關立法，切斷中國取得先進晶片的管道。

一名前國會幕僚透露，輝達一直是「晶片安全法案」及「人工智慧看守法案」的強力反對者。過去輝達曾主張公司遵守美國出口法規，並對晶片走私問題提出不同看法。對於相關法案及最新風波，輝達未立即置評。

黃仁勳與中國籍女商人黃樂的關係，也是此次風波的另一焦點。美國科技媒體The Information報導，黃樂疑似利用與黃仁勳及輝達經銷商的關係，協助至少75億美元的輝達晶片流入中國。報導引述知情人士指出，相關企業網絡涉及中國上海世紀利通、新加坡Megaspeed及馬來西亞Speedmatrix，據稱協助約24萬顆H100、H200及部分A100晶片運往中國，部分晶片供阿里巴巴、騰訊等企業使用。

報導並指，部分晶片涉及美國出口管制限制，黃樂疑似藉由與黃仁勳的私人關係取得貨源。不過，路透未能獨立查證相關報導。

華爾街日報主筆室也發表評論，警告中國可能透過企業關係滲透美國科技產業，呼籲華府堵住晶片轉運漏洞。尤其美國總統川普與中國國家主席習近平預定18、19日在深圳舉行的APEC峰會期間會晤，輝達Blackwell及Rubin等先進晶片能否出口中國，可能成為雙方談判焦點。評論警告，美國不應為換取中國購買黃豆等經貿承諾，就輕易放寬晶片出口限制。

這場風波已不只是企業高層的私生活爭議，更牽動美中AI科技競爭、出口管制及國家安全。隨著國會加快推動相關法案，輝達對中業務也將面臨更嚴格的政治與監管檢視。

精華 FAQ

  • 因外界指其與疑似中國情報相關人士往來，且可能牽涉晶片轉運，讓國會認為中國取得美國先進AI晶片的風險升高，因此把事件視為國安與對中科技政策問題。

  • 三項法案分別是人工智慧看守法案、晶片安全法案與硬體技術多邊協調管制法案，內容涵蓋管控出口、追蹤晶片流向及要求盟友同步限制對中國的設備出口。

  • 報導稱黃樂疑似透過與黃仁勳及經銷商的關係，經由上海世紀利通、新加坡Megaspeed與馬來西亞Speedmatrix等網絡，協助約24萬顆H100、H200及部分A100晶片流向中國。

輝達 黃仁勳 NVIDIA

上一則

美嚴控Nvidia晶片 中國繞道東南亞租算力、走私成替代管道

延伸閱讀

美國3項晶片管制法案最快12月過關 Nvidia恐更難做中國生意

美國3項晶片管制法案最快12月過關 Nvidia恐更難做中國生意
黃仁勳跟間諜外遇 Nvidia市值2天蒸發4700億美元

黃仁勳跟間諜外遇 Nvidia市值2天蒸發4700億美元
WSJ：黃仁勳捲中國美人計疑雲 美應防輝達晶片流向中國

WSJ：黃仁勳捲中國美人計疑雲 美應防輝達晶片流向中國
黃仁勳出軌 眾議員籲Nvidia晶片暫停銷中 分析師嘆時機糟糕

黃仁勳出軌 眾議員籲Nvidia晶片暫停銷中 分析師嘆時機糟糕

熱門新聞

媽媽把豆芽菜都夾給女兒吃，自己一直吃白飯。（取材自微博）

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

2026-11-07 06:30
中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。圖/新華社

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

2026-11-05 16:00
康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」公司訪問。（圖/中汽創智官網）

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

2026-11-10 08:46
河南61歲男子自行摸索網購，首次大手筆下單15噸紅薯，打算加工成粉條，讓女兒直呼沒想到父親膽子這麼大。（取材自荔枝新聞）

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

2026-11-10 07:30
中共中央軍委副主席張升民9日在軍委機關作20屆五中全會精神宣講報告時，要求解放軍全軍堅決聽從中央軍委主席習近平的指揮。(取材自央視軍事頻道畫面)

中共軍委副主席張升民要求全軍：堅決聽從習近平指揮

2026-11-09 20:02
中國前國務院副總理劉延東10月28日因病在北京逝世，享年81歲。遺體11月3日在北京八寶山革命公墓火化。中新社

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

2026-11-03 12:45

超人氣

更多 >
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大
WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓

WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓
挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐

挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐