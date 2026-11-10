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黃仁勳出軌女共諜？胡錫進：中國情報界從不用美人計

中國新聞組／北京10日電
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輝達執行長黃仁勳外遇對象被指疑似為共諜，但環球時報前總編輯胡錫認為，「這不是普通...
輝達執行長黃仁勳外遇對象被指疑似為共諜，但環球時報前總編輯胡錫認為，「這不是普通緋聞，這是政治」。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

胡錫進連發2文評論黃仁勳婚外情風波，質疑美方與媒體放大成政治事件，並從道歉聲明未提黃樂，推測雙方關係未必涉及間諜布局。

輝達執行長黃仁勳婚外情風波愈演愈烈。環球時報前總編輯胡錫進四小時內連發兩文，強調中國情報界從不用美人計，並質疑事件背後有政治操作。他更從黃仁勳的道歉聲明中讀出玄機，認為黃仁勳至今仍相信自己與黃樂是單純男女之情，不涉商業利益與政治算計，尤其道歉時隻字未提黃樂，耐人尋味。

胡錫進9日發文指出，黃仁勳已承認出軌，並向家人及公司道歉，但這並非普通緋聞，而是政治事件。他質疑，如果美國情報機構認定黃樂是中國女間諜，理應先私下警告黃仁勳，而非將消息透露給媒體，讓紐約時報、金融時報等接連報導，引爆輿論，迫使黃仁勳公開承認婚外情並道歉。

他指出，紐約時報最初報導後不久，美國國會數個委員會便決定傳喚黃仁勳，要求他說明相關情況。不過，胡錫進高度懷疑黃樂根本不是中國女間諜。

胡錫進自稱具有情報學背景，強調中國情報界從不專門使用美人計，也不會要求女性情報人員透過「上床」達成任務目標。他推測，黃仁勳與黃樂更可能是在商場上相識，黃仁勳對黃樂產生感情，黃樂則因崇拜黃仁勳而發展出男女之情，並非外界所稱的情報布局。

胡錫進也提到，黃樂曾任高階主管的Megaspeed，是一家註冊於新加坡的公司，據紐時報導，黃樂在2025年10月之前已離開該公司，確切日期不明。至於黃仁勳過去遊說美國政府允許向中國出口晶片，胡錫進認為，這是基於輝達商業利益及個人政策判斷，不應與黃樂的私人關係直接連結。

數小時後，胡錫進再度發文，將焦點轉向黃仁勳的道歉聲明。他指出，黃仁勳向家人和公司道歉，並表示支持輝達針對國安疑慮展開調查，卻完全沒有提及黃樂。胡認為，這顯示黃仁勳的感情基礎仍在妻子與家庭，希望回歸家庭；另一方面，他也沒有接受媒體將黃樂定性為中國女間諜的說法，仍相信兩人的感情是單純的男女之情。

胡錫進分析，如果黃仁勳已確信黃樂是中國間諜，或許會在聲明中提及自己「落入圈套」或「一時糊塗」，藉此表明遭到利用。然而，黃仁勳只承認自己犯錯，表示願意承擔全部責任，沒有對女方作出任何指責，彷彿這段婚外情只是他一個人做出的決定。

胡錫進認為，黃仁勳不提黃樂，可能是不願進一步傷害女方，也可能是律師建議避免節外生枝。他目前更像是在等待輝達安全調查結果，以及美國情報機構提出更多證據。

黃樂在朋友圈發布與黃仁勳同框畫面。（取材自微信）
黃樂在朋友圈發布與黃仁勳同框畫面。（取材自微信）

網路上流傳黃樂與黃仁勳合照，據説來自黃樂的微信朋友圈發文。（取材自微信）
網路上流傳黃樂與黃仁勳合照，據説來自黃樂的微信朋友圈發文。（取材自微信）

網路上流傳黃樂與黃仁勳合照，據説來自黃樂的微信朋友圈發文。（取材自微信）
網路上流傳黃樂與黃仁勳合照，據説來自黃樂的微信朋友圈發文。（取材自微信）

精華 FAQ

  • 他認為美國情報機構若真掌握風險，本應先私下警告，卻讓媒體率先曝光，隨後又牽動國會傳喚與輿論擴大，因此判斷事件已被政治化，而非單純感情醜聞。

  • 胡錫進表示高度懷疑，並稱中國情報界從不用美人計，也不會要求女性情報人員以色誘完成任務。他推測兩人更可能是在商場相識後發展感情，非外界所稱布局。

  • 他認為黃仁勳只向家人和公司道歉，卻完全沒提黃樂，顯示他仍把這段關係理解為單純的男女之情，也可能是不願傷害女方或在律師建議下避免節外生枝。

輝達 黃仁勳 胡錫進

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