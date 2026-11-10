美英菲多國連爆女間諜案 她們化身幕僚、房產經紀

最近一宗備受矚目的中國女間謀案，是加州爾灣房地產經紀人張婉瑩2026年10月準備搭機前往上海時，在洛杉磯國際機場被FBI逮捕。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美英菲近年接連爆出中國女間諜或代理人案，涉案者以多元職業掩護，在政治捐款、商業往來與公職權力中替北京蒐集情報或施加影響。

近年來，美國、英國與菲律賓等多國接連爆發中國女間諜 或代理人案；她們化身地產經紀人、律師、州政府幕僚甚至市長等身分，被指透過商業管道、政治捐款或公職權力，協助北京達到政治及情報目的。

●加州 張婉瑩案

最近一宗備受矚目的中國女間謀案，是加州爾灣房地產經紀人張婉瑩，2026年10月準備搭機前往上海時，在洛杉磯 國際機場被聯邦調查局（FBI）逮捕。美國司法部指控她未登記充當外國政府代理人，並在中國官員指示下，在美國境內監視台灣總統賴清德的兒子賴廷與。

●紐約州孫雯案

曾任紐約州現任州長霍楚與前州長葛謨高級幕僚的孫雯，2024年與丈夫胡驍被FBI逮捕。檢方指控她擔任中國政府與中共的未登記代理人，並涉及未登記擔任外國代理人、簽證詐欺、洗錢等多項罪名；胡驍則被控洗錢、銀行詐欺及逃稅等罪。

●英國李貞駒案

英國軍情五處（MI5）2022年罕見公開警告，指華裔律師李貞駒與中共中央統戰部有關，並以「克麗絲汀．李」之名遊走英國政壇，並利用來自中國和香港的資金資助英國政黨和政治人物，且對具「後起之秀」潛力的英國從政者採「放長線釣大魚」的經營策略。

李貞駒否認指控，並反告MI5；但英國調查權力法庭2024年維持MI5的警訊決定，認定公開點名有其必要。但李貞駒尚未面臨刑事起訴。

●菲律賓郭華萍案

自稱是「艾莉絲．郭」（Alice Guo）的女子，於2022年5月當選菲律賓丹轆省班班市市長。2024年，她因涉及離岸博弈、人口販運與詐騙園區等案件被調查，菲律賓參議員質疑她可能是中國間諜，以及她是否真正菲律賓人。

此後，經菲律賓國家調查局（NBI）比對指紋，竟發現郭華萍是在2003年10多歲時就持中國護照來到菲律賓，是中國公民，其後撤銷她的市長職務。2025年她因人口販運罪被判無期徒刑。