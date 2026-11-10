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日新版國安戰略 延續「嚇阻與對話」路線 擬不稱中「威脅」

中國新聞組╱北京10日電
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AI摘要

文章摘要整理：

日本研議修訂國安戰略時，擬延續將中國視為最大戰略挑戰的定位，但不升高為「威脅」，以維持嚇阻與對話並重的對華路線。

日本政府研議在年內修訂的「國家安全保障戰略」中，維持現行戰略對中國的認知，繼續將日益強化霸權主義行動的中國定位為「最大戰略挑戰」，但不打算使用「威脅」一詞。

中央社報導，讀賣新聞引述多名政府相關人士指，日本政府希望藉此向國內外表明，將延續「嚇阻與對話」基本路線，一方面持續嚇阻中國，一方面推動重整外交關係。

國家安全保障戰略是日本安保3文件中位階最高文件，除了闡明日本對國際情勢的認知、列出應採取的戰略方向，也具有對外傳達外交立場的意義，因此如何定位中國成為此次修訂的焦點之一。

日本2013年首次制定該戰略時，以「令人憂慮」形容中國；2022年修訂時，則與當時美國等國的戰略文件一致，將中國定位提升為「挑戰」。

此次修訂過程中，日本維新會主張，應將中國明確列為與北韓並列的「嚴重威脅」，執政陣營內的保守派也有不少人要求更嚴厲地看待中國。不過，日本政府內部多數意見認為，「挑戰」已是相當強烈的措辭，再進一步升高用語，也看不出有何外交上的好處。

2022年修訂的現行戰略指，中國的對外姿態及軍事動向是前所未有的最大戰略挑戰，日本應憑藉自身綜合國力，以及與盟國、理念相近國家的合作加以因應。目前日本政府內部討論的方案，是沿用「最大戰略挑戰」並加入「持續構成挑戰」等表述。

精華 FAQ

  • 日本政府傾向維持現行立場，繼續把中國定位為「最大戰略挑戰」，並沿用相關表述，不打算改以「威脅」稱之，顯示整體基調仍偏向審慎但不升高措辭。

  • 日方多數意見認為，「挑戰」已是相當強烈的措辭，若再升高為「威脅」未必帶來外交利益，反而可能影響對外溝通，因此希望保留嚇阻與對話並行的空間。

  • 日本維新會與部分保守派主張將中國明確列為嚴重威脅，但政府內部主流則認為現有用語已足夠強硬，顯示修訂過程中存在對華政策強硬派與克制派的拉鋸。

日本

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