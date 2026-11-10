憂高市早苗在深圳APEC受冷遇 日本要中國給保證

AI摘要 文章摘要整理： 日本擔心高市早苗赴深圳APEC時遭習近平冷遇，已要求中方保證禮遇；在中日關係惡化背景下，雙方正式會晤機率偏低。

亞太經合會（APEC ）經濟領袖會議將於18至19日在中國深圳舉行。日本 政府據報正設法避免首相高市早苗 在會議期間遭中國國家主席習近平冷遇。知情人士透露，日方已向中方尋求保證，希望習近平給予高市與其他國家領導人同等禮遇，若會議出現任何不尋常安排，日本將提出抗議。

彭博社報導，日本官員預期，身為東道主的習近平至少會按照慣例與高市早苗握手。不過，過去1年中日關係已跌至1972年兩國邦交正常化以來的低谷之一，習近平是否會給予高市這樣的禮遇存在變數。

報導指，2014年中國上一次主辦APEC經濟領袖會議時，中日關係同樣緊張，習近平仍與時任日本首相安倍晉三握手。但與目前不同的是，當時雙方早在數月前就已為緩和關係進行鋪墊。

歐亞集團資深分析師、前美國外交官Jeremy Chan表示，過去一年北京對日本的言論攻擊更加針對個人，其中許多都集中在高市，這增加了中國可能利用APEC場合，透過降低高市待遇或批評日本，讓高市難堪的可能性。

中日關係自高市去年11月表示，若中國對台動武，可能構成日本可行使集體自衛權的「存立危機事態」。彭博社指，北京隨後限制對日出口稀土，並採取限制海鮮進口、呼籲中國民眾避免赴日旅遊等措施。高市至今拒絕撤回涉台言論，並持續推動令北京不滿的安全政策。

據熟悉會議安排的知情人士透露，高市與習近平在APEC期間舉行正式會晤的可能性不大，雙方接觸很可能僅限於正式議程中的慣例性互動，例如領袖晚宴，屆時習近平預計將與每位領導人見面並互致問候。

高市則有機會在APEC前的東協峰會期間，於馬尼拉與川普碰面，藉此向北京傳遞訊息。

東京大學政治學教授谷口將紀表示，面對APEC會議，高市只需要冷靜、穩健地應對，沒有必要無端挑釁中國；反過來說，日本也完全沒有理由向中國卑躬屈膝。