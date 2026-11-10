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憂高市早苗在深圳APEC受冷遇 日本要中國給保證

記者張鈺琪／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

日本擔心高市早苗赴深圳APEC時遭習近平冷遇，已要求中方保證禮遇；在中日關係惡化背景下，雙方正式會晤機率偏低。

亞太經合會（APEC）經濟領袖會議將於18至19日在中國深圳舉行。日本政府據報正設法避免首相高市早苗在會議期間遭中國國家主席習近平冷遇。知情人士透露，日方已向中方尋求保證，希望習近平給予高市與其他國家領導人同等禮遇，若會議出現任何不尋常安排，日本將提出抗議。

彭博社報導，日本官員預期，身為東道主的習近平至少會按照慣例與高市早苗握手。不過，過去1年中日關係已跌至1972年兩國邦交正常化以來的低谷之一，習近平是否會給予高市這樣的禮遇存在變數。

報導指，2014年中國上一次主辦APEC經濟領袖會議時，中日關係同樣緊張，習近平仍與時任日本首相安倍晉三握手。但與目前不同的是，當時雙方早在數月前就已為緩和關係進行鋪墊。

歐亞集團資深分析師、前美國外交官Jeremy Chan表示，過去一年北京對日本的言論攻擊更加針對個人，其中許多都集中在高市，這增加了中國可能利用APEC場合，透過降低高市待遇或批評日本，讓高市難堪的可能性。

中日關係自高市去年11月表示，若中國對台動武，可能構成日本可行使集體自衛權的「存立危機事態」。彭博社指，北京隨後限制對日出口稀土，並採取限制海鮮進口、呼籲中國民眾避免赴日旅遊等措施。高市至今拒絕撤回涉台言論，並持續推動令北京不滿的安全政策。

據熟悉會議安排的知情人士透露，高市與習近平在APEC期間舉行正式會晤的可能性不大，雙方接觸很可能僅限於正式議程中的慣例性互動，例如領袖晚宴，屆時習近平預計將與每位領導人見面並互致問候。

高市則有機會在APEC前的東協峰會期間，於馬尼拉與川普碰面，藉此向北京傳遞訊息。

東京大學政治學教授谷口將紀表示，面對APEC會議，高市只需要冷靜、穩健地應對，沒有必要無端挑釁中國；反過來說，日本也完全沒有理由向中國卑躬屈膝。

精華 FAQ

  • 因近一年中日關係跌至低谷，北京對高市個人言論與政策反應強烈。日方擔心習近平未必按慣例給足禮遇，甚至可能藉場合讓高市難堪。

  • 日方已要求中方保證，讓習近平對高市早苗給予與其他領導人相同的待遇；若會議安排出現任何不尋常情況，日本將正式提出抗議。

  • 知情人士認為正式會晤可能性不大，雙方接觸多半只限於領袖晚宴等慣例性互動。高市也可能先在東協峰會期間與川普見面，向北京傳遞訊息。

高市早苗 APEC 日本

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