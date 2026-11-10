「張雪機車」義大利接連遭竊 機油蓋、後照鏡也被偷

張雪曾提醒其他大陸參展商，「你要注意下，周末兩天的時候『0元購』很多，像你這種沒帶鎖的，可能一下就給你摸走了」。(取材自看看新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 中國機車品牌張雪機車赴義大利參加米蘭EICMA 2026車展，展示車零件接連被偷，團隊也曾在9月底遭竊，海外財物安全受關注。

中國機車品牌「張雪機車 」近日赴義大利 參加米蘭EICMA 2026車展，未料展示車輛竟遭竊賊盯上，機油蓋、水箱蓋、油箱蓋、油箱鎖及後照鏡等零件接連失竊，幾乎所有容易拆卸的部件都被拆走。這已不是張雪機車團隊首次在義大利遭竊，今年9月底，團隊搭乘的巴士才發生背包遭竊事件，當時共有六名成員的背包被偷，其中一人還遺失護照 。

據看看新聞報導，竊賊似乎刻意挑選容易拆卸的零件下手，原本完整的展示機車，事後幾乎成了「零件展示架」。張雪機車創辦人張雪此前曾提醒其他中國參展商，周末兩天要特別留意財物，直言當地「0元購」情況不少，沒有上鎖的物品可能轉眼就被偷走。沒想到，這次自家展車仍未能倖免。

值得注意的是，這已是張雪機車團隊短短2個月內，再度傳出在義大利遭竊。今年9月底，團隊搭乘的巴士發生竊案，6名成員的背包被偷，失物包括現金、外套、運動相機、遊戲機、耳機、充電寶及世界超級摩托車錦標賽（WSBK）門票等，其中1人的護照遺失，連車手簽名照也遭竊。

報導稱，當時報警至今依舊沒有回應。有中國網友感慨，「還是國內治安好，素質高」。團隊表示，全體成員均平安，行程沒有受到影響。

從巴士內的個人物品，到車展現場的機車零件，張雪機車接連遇竊，也讓中國參展團隊在海外的財物安全問題受到關注。

米蘭車展「張雪機車」慘遭洗劫，機油、水箱、油箱蓋等零件不翼而飛。(取材自微博)

米蘭車展「張雪機車」慘遭洗劫，機油、水箱、油箱蓋等零件不翼而飛。(取材自微博)