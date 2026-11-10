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中國人口轉折點 65歲以上首超兒童 養老金面臨壓力

記者張鈺琪／綜合報導
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「中國統計年鑑2026」顯示，2025年65歲及以上人口約2.24億人，首次超過...
「中國統計年鑑2026」顯示，2025年65歲及以上人口約2.24億人，首次超過0至14歲的約2.12億人。圖為浙江寧波一處長者之家透過音樂為老人進行康復訓練。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國2025年出現人口轉折，65歲以上人口首次超過兒童，老年扶養比也首度反超少兒扶養比，養老金與退休制度因此承受更大壓力。

中國人口老化持續加劇，「中國統計年鑑2026」顯示，2025年65歲及以上人口約2.24億人，首次超過0至14歲的約2.12億人；老年扶養比也首度超過少兒扶養比，相當於每100名勞動年齡人口，對應23名長者、22名兒童。隨著人口結構出現轉折，中國養老金制度也面臨壓力。

中國「財經」雜誌報導，2025年中國總扶養比為45.1%，其中少兒扶養比22%，老年扶養比23.1%，這是1982年有可比數據以來，老年扶養比首次超過少兒扶養比。

首都經貿大學勞動經濟學院教授姜全保分析，這次反超是少子化、老齡化與勞動年齡人口下降相互疊加的結果，也是扶養結構的一個轉折點。

報導指，2025年中國人口出生率為0.563%，為有統計以來最低值，總人口較上年減少339萬人。

另一方面，1962年至1975年出生高峰的人口，正逐年跨過60歲。2025年中國60歲及以上人口約3.23億人，占總人口23%。

至於養老金能否持續支應退休人口，報導指，關鍵在於分清人口帳與制度帳。2025年末中國城鎮職員基本養老保險參保人數約5.47億人，其中在職者約3.95億人、離退休人員約1.52億人，相當於每2.59名在職參保者，對應1名離退休人員。

姜全保說，老年扶養比是年齡結構指標，不是直接的經濟負擔指標，不能簡單理解為每100名就業者供養23名老人。勞動年齡人口中有在校學生和未就業者，長者中也有人繼續就業。但他也表示，23.1%的老年扶養比是按65歲及以上人口計算，而在延遲退休改革前，男職員60歲、女務工者50歲、女白領55歲就開始領取養老金，意味實際面對的扶養壓力更大。

為因應人口老化，中國自2025年起實施漸進式延遲退休改革，計畫用15年時間，將男職員法定退休年齡逐步延至63歲，女職員則分別延至55歲和58歲。

精華 FAQ

  • 2025年中國65歲及以上人口約2.24億人，首次超過0至14歲人口約2.12億人；同時老年扶養比23.1%也首次高於少兒扶養比22%，顯示人口結構正式轉向高齡化。

  • 因為少子化、老齡化與勞動年齡人口下降同步發生，繳納保費的人相對變少，而領取養老金的人持續增加；2025年城鎮職員基本養老保險中，約3.95億在職者對1.52億離退休人員，負擔明顯上升。

  • 中國自2025年起推動漸進式延遲退休改革，預計用15年將男職員法定退休年齡延至63歲，女職員分別延至55歲和58歲，以增加勞動供給並減輕養老金制度壓力。

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