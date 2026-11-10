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「踹門利器」 攻擊11實彈任務首發命中 央視曝多項細節

中國新聞組╱北京10日電
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圖為攻擊11駛離機庫。(取材自央視)
圖為攻擊11駛離機庫。(取材自央視)

AI摘要

文章摘要整理：

央視首次完整曝光攻擊11隱形無人機細節，並披露其首次實彈任務首發命中，同時攻擊21已在四川艦成功起降，顯示中國正加速部署海空隱形無人作戰平台。

中國央視9日發布短片，首次以多機位、近距離公開攻擊11「玄龍」隱形無人機的多項細節，包括機腹內置彈艙、機背進氣道及扁平化尾部噴口。報導並披露，兩名「95後」女操控員師曉冉、符婷僅用5個月完成改裝訓練，在攻擊11首次實彈任務中達成首發命中，顯示該型機已進入實際作戰運用階段。

▲ 影片來源：YouTube＠军迷天下（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合香港文匯報、大公報報導，攻擊11是中國自主研發的無尾飛翼布局無人機，具有隱形性能好、續航時間長、攻擊精度高等特點，被軍事專家稱為隱形殺手、「踹門」利器，它的亮相被認為預示著未來空天作戰的規則與格局將大幅改變。

據了解，這是攻擊11自2025年11月官方宣布入列後，最完整的一次外觀展示。畫面除呈現機腹彈艙開啟狀態，也拍到機翼邊緣收口及機身蒙皮接縫等細節。攻擊11採無尾飛翼布局，取消傳統垂直尾翼與水平尾翼，武器收納於機腹彈艙，可搭載多種對地打擊彈藥；機背進氣道、扁平噴口等設計，則有助降低雷達與紅外線特徵，提升隱形能力。

報導指出，攻擊11由中國自主研發，具備長時間續航及精確打擊能力，可執行空中攻擊、壓制敵方防空等任務。它最早於2019年國慶70周年閱兵公開亮相，是當時唯一單獨展示、尚未完全定型便參閱的戰機。2025年11月，空軍成立76周年主題微電影「夢遠」首度披露攻擊11實機飛行，以及它與殲20、殲16D編隊執行有人機與無人機協同作戰的畫面。

軍事專家張學峰指出，攻擊11的飛翼設計有助減少雷達反射，機背進氣道及內置彈艙也能降低被探測機會。相較攻擊1、攻擊2等察打一體無人機，攻擊11在起飛重量、載彈量、飛行速度及突防能力上都有明顯提升。其核心任務包括「踹門」與擔任有人戰機的「僚機」：在作戰編組中，殲20負責爭取制空權並擔任指揮節點，殲16D進行電子壓制，攻擊11則可深入敵方防空圈，優先打擊預警、指揮及防空設施，為後續兵力開闢通道。

隱形飛翼無人機的布局也正延伸至海上。作為攻擊11艦載版本的攻擊21，已於2025年九三閱兵首度公開。今年10月30日，中國軍號宣布，攻擊21近日在076型兩棲攻擊艦「四川艦」成功起降，代表中國海軍首次具備固定翼隱形無人機在大型海上作戰平台起降的能力。

報導稱，攻擊21機翼可摺疊，並針對電磁彈射與攔阻需求調整，以適應甲板及機庫空間。

分析認為，它未來可與殲35、殲15T形成有人、無人協同，執行前沿偵察與突防任務。短時間內攻擊21上艦、攻擊11細節曝光，顯示中國正同步推進海空隱形無人作戰平台。

央視發布短視頻，近距離展示攻擊11無人機的外觀細節。(取材自央視)
央視發布短視頻，近距離展示攻擊11無人機的外觀細節。(取材自央視)

央視軍事發布短視頻，近距離展示攻擊11無人機的外觀細節，並披露「95後」女操控員...
央視軍事發布短視頻，近距離展示攻擊11無人機的外觀細節，並披露「95後」女操控員在攻擊11首次實彈任務中實現首發命中。(取材自央視)

攻擊11機腹彈艙敞開畫面首次曝光。(取材自央視)
攻擊11機腹彈艙敞開畫面首次曝光。(取材自央視)

精華 FAQ

  • 報導首次以多機位近距離呈現攻擊11的機腹內置彈艙、機背進氣道、扁平化尾部噴口，以及機翼邊緣收口與蒙皮接縫，凸顯其飛翼隱形設計特徵。

  • 攻擊11具備隱形、長航時與精準打擊能力，可深入敵方防空圈，優先打擊預警、指揮及防空設施，為後續有人戰機與兵力開闢通道，因此被稱為「踹門」利器。

  • 攻擊21在076型兩棲攻擊艦四川艦成功起降，代表中國海軍首次具備固定翼隱形無人機在大型海上平台運作的能力，未來可與殲35、殲15T協同執行偵察與突防任務。

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