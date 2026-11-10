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中國多地發布禁飛通告 疑為東風洲際飛彈試射讓道

記者張鈺琪╱綜合報導
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東風100（又名長劍100）是中國自主研發的陸基超音速巡航飛彈‌，2019年10...
東風100（又名長劍100）是中國自主研發的陸基超音速巡航飛彈‌，2019年10月1日閱兵首次公開亮相，被視為是中共火箭軍遠程精確打擊體系的核心裝備之一。‌‌(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國多地發布臨時空域限制，引發外界猜測火箭軍可能試射洲際飛彈或進行反飛彈測試；同時央視罕見公開東風61與東風100，凸顯中國戰略打擊能力。

中國央視近日展示東風61洲際彈道飛彈及罕見亮相的東風100遠程超音速巡弋飛彈。與此同時，中國北部及西北部多地發布臨時空域限制，引發解放軍火箭軍可能進行洲際彈道飛彈試射的猜測，甚至有社群媒體貼文推測可能涉及陸基中段反飛彈攔截測試。

據香港南華早報報導，軍事論壇Sino Defence Forum一則貼文指出，4日發布的8份航空通告，畫設中國北部及西北部4處臨時危險空域，限制民航機於5日進入，該貼文據此推測，火箭軍可能進行洲際彈道飛彈試射。

該貼文並附上一張地圖，標示飛彈可能從山西省飛往新疆維吾爾自治區的路徑。另有中國社群媒體貼文推測，解放軍可能模擬洲際彈道飛彈攻擊，隨後進行中段攔截。

不過，相關航空通告並未說明空域限制的具體目的，但其位置及時間與可能的彈道飛彈測試相符。南華早報也表示，無法獨立核實這些社群媒體貼文。

報導指出，中國過去曾在未正式宣布的情況下進行境內飛彈試射。報導引述美國「華盛頓自由燈塔」指出，中國2017年及2018年試射東風41洲際彈道飛彈時，也曾發布禁飛通告。其中，2018年5月27日，東風41從山西太原發射，飛行數千英里後，擊中中國西部戈壁沙漠的模擬目標，軌跡與此次軍事論壇貼出的地圖相似。

報導稱，中國很少公開報導飛彈試射，正式承認的重大遠程戰略彈道飛彈試射也相當有限。不過，中國過去曾宣布進行七次陸基中段反飛彈攔截技術試驗，最近一次是在2023年4月。

此外，適逢中國首枚東風系列飛彈「東風一號」成功發射66周年，央視5日報導，2025年9月3日北京抗戰勝利80周年閱兵中首次公開亮相的新型陸基洲際飛彈東風61，如今已列裝火箭軍。

南華早報還提到，央視近日也罕見展示東風100遠程超音速巡弋飛彈影像。東風100又稱長劍100，2019年首次在閱兵中亮相，此後鮮少公開出現。報導稱，東風100與東風21D反艦飛彈等武器，共同構成中國更廣泛的反介入與區域拒止戰略一環。

精華 FAQ

  • 外界認為，北部與西北部的臨時空域限制，可能是在替解放軍火箭軍的洲際彈道飛彈試射讓道，也有人推測或與陸基中段反飛彈攔截測試有關。

  • Sino Defence Forum貼文指出，4日共有8份航空通告，劃設4處臨時危險空域，5日限制民航進入；貼文並推測飛彈可能由山西飛往新疆，與可能試射路線相符。

  • 央視除了介紹東風61洲際飛彈，也罕見曝光東風100遠程超音速巡弋飛彈，顯示中國持續強化遠程打擊與反介入、區域拒止能力，並強化戰略威懾形象。

彈道飛彈 火箭軍 解放軍

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