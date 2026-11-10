孟加拉完成審批 中國殲10CE大單實錘 20架賣19.6億美元

孟方採購相關進展。(取材自觀察者網)

AI摘要 文章摘要整理： 孟加拉國傳出完成20架殲10CE採購審批，總成本約19.6億美元，並可能帶動中國後續輸出整套空防與維保體系。

孟加拉採購中國殲10CE戰機的計畫傳出進展。孟加拉媒體Agamir Somoy6日報導，政府信息顧問扎赫德·烏爾·拉赫曼證實，空軍採購20架殲10CE的政策及財務最終審批已完成。採購成本約19.6億美元，連同利息總額約21.3億美元，首架預計2027年交付。這將是殲10CE拓展海外市場的重要訂單。

觀察者網報導，孟加拉國財政部 已批准為採購案提供國家擔保，利息約1.7億美元，其中3.919億美元須作為首期付款。以本金計算，20架戰機平均每架約9800萬美元。不過，報導並未說明融資來源、付款年期及完整合約內容，正式簽約與執行細節仍待進一步確認。

觀察者網將這筆交易與多國戰機採購案比較，認為殲10CE報價具有競爭力。印度 2016年採購36架法國陣風戰機，合約總額約87億美元；2025年再採購22架陣風M及4架陣風DH，26架合計約75億美元。印尼2022年採購42架陣風，合約約81億美元。泰國2025年採購4架瑞典JAS-39E/F，合約約53億瑞典克朗；土耳其同年簽署20架英國「台風」戰機及相關保障合約，總額約107億美元。

不過，各國合約涵蓋的武器、訓練、備件及維護項目不同，單以總價除以架數，不能直接視為戰機裸機價格。報導認為，若孟加拉國的19.6億美元本金還包括航空武器、航材備件、人員赴華培訓及後續維護升級服務，整體報價將更具吸引力。

殲10CE是中國外銷型四代半戰機，配備有源相控陣火控雷達、機載電子戰系統、頭盔顯示設備及空對空飛彈，也可搭載精確制導武器。戰機價值還須考量武器配置、飛行員訓練、預警指揮系統及後勤保障。

孟加拉國空軍主力包括約8架俄製米格29B，以及40多架殲7系列戰機，裝備相對老舊。若20架殲10CE順利交付，將提升其空防與空戰能力，增加對印度空軍的制衡力量。但能否形成有效威懾，仍取決於飛行員訓練、預警系統、指揮管制及武器整合。

觀察者網分析，孟加拉國引進殲10CE後，未來可能進一步採購中國雷達、戰術數據鏈、空戰指揮系統及遠、中、近程地面防空裝備，逐步建立中式裝備體系，合作也可能延伸至維修、訓練及長期軍事互動。

殲10CE此前已獲巴基斯坦及烏茲別克斯坦採用，孟加拉國若成為下一個買家，將擴大海外用戶版圖。亞塞拜然也被視為潛在客戶，但訂單尚未獲證實。中國軍工能否藉戰機出口帶動整套空防系統銷售，將是後續觀察重點。

孟加拉國採購中國殲10CE戰機最終審批已完成，採購成本約19.6億美元，首架預計2027年交付。殲10C為成都飛機工業集團研製。(取材自「中航工業」微博）