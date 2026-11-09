川習3會前 中國向美移交二戰「援華抗日」美軍遺骸

中國10日在成都向美方移交一批在「駝峰航線」沿線區域發掘的美軍援華抗日飛行員遺骸。圖為2016年11月19日，一架二戰時期美國飛虎隊使用過的C-47運輸機，在成功重飛「駝峰航線」後，緩緩降落在桂林兩江國際機場。該架飛機將作為中美友誼的紀念物永久保存在美國飛虎隊桂林遺址公園，面向公眾陳列展示。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 在川習3會前夕，中國於成都向美方移交在駝峰航線沿線發掘的美軍遺骸，藉此營造雙邊氣氛，並強調延續二戰合作與人道精神。

在「川習三會」即將到來前，北京積極為雙邊關係營造良好氛圍，繼前一日宣布繼續暫停一系列針對美國的經貿反制措施後，央視新聞報導，11月10日，中美兩軍在四川成都舉行美軍遺骸移交儀式，中方向美方移交一批在「駝峰航線」沿線區域發掘的美軍援華抗日飛行員遺骸。

報導稱，搜尋美軍在華失蹤人員遺骸合作是二戰期間中美並肩作戰、聯合抗擊日本法西斯歷史的生動體現。多年來，中方始終本著人道主義精神，協助美方搜尋相關遺骸下落。中方願繼續同美方在該領域開展務實合作，為構建中美建設性戰略穩定關係增添積極因素。

根據空軍司令部發行的《空軍學術雙月刊》早前一篇論文，在對日抗戰期間，滇緬公路被日軍切斷，中國的聯外管道全面被日軍封鎖，駝峰航線（The Hump）的開闢，無疑解除了中國運輸補給的困境。

駝峰航線西起印度阿薩姆邦，向東橫越緬甸北部至中國西南的雲南省，沿途通過喜馬拉雅山、 高黎貢山、橫斷山脈、怒江、瀾滄江與金沙江，航線全長約800公里，地勢海拔平均在4,500公尺至5,500公尺間，最高可達7,000公尺。由於航線周遭山峰起伏猶如駱駝峰背，此一航線遂被稱為駝峰航線。

這篇論文稱，在近代軍事歷史上，駝峰行動可說是人類首次進行的持續性、長距離、全時段與全天候的軍事空運任務。1942年至1945年間，美國透過駝峰航線共運送了74萬噸的戰爭物資給亟需外援的中國，而且應是人類軍事史上最危險與犧牲最慘重的空中運輸任務。

整個任務期間，美軍計有509架飛機墜毀、81架飛機失蹤，死亡及失蹤的飛行員共有1,659人，這個數目遠遠超過中國空軍在抗戰期間為國捐軀人員的總數。