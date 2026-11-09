孫中山誕辰160周年 中共辦紀念大會 習近平將講話

預計中共本周四（12日）將在北京人民大會堂舉行孫中山誕辰160周年紀念大會，圖為北京天安門廣場上的孫中山畫像。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 中共預定在北京舉辦孫中山誕辰160周年紀念大會，習近平將發表講話並重申民族復興與反分裂立場，台灣陸委會則表明不鼓勵參與。

據香港 明報報導，預計中共 本周四（12日）將在北京人民大會堂舉行孫中山誕辰160周年紀念大會，將有在北京的中共中央領導人、社會各界、孫中山親屬代表，港澳台有關人士代表約3,000人參加。中國國家主席習近平 屆時會發表講話，預料將闡明實現民族復興的歷史使命，重申維護祖國統一的立場和決心。

孫中山被尊為中華民國國父，亦被中共高度評價為「偉大的民族英雄、偉大的愛國主義者、中國民主革命的偉大先驅」。

報導稱，在十年前的紀念大會上，習近平強調孫中山最大特點是熱愛祖國，號召弘揚愛國主義精神，並指出「愛國主義是具體的、現實的」，「中國共產黨領導和中國社會主義制度必須長期堅持，不可動搖」。

習近平當時並稱孫中山始終堅定維護國家統一和民族團結，進而強調反對台獨分裂勢力，還表示「絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去！」

10年前在北京舉行的紀念大會，共有包括許歷農、吳斯懷等32名台灣退休將領參加。對於中共已將舉辦孫中山誕辰160周年紀念活動，陸委會已於10月15日透過新聞稿指出，鑒於中共對孫中山的詮釋未忠於史實，並藉紀念活動宣傳「反獨、促統」敘事，政府對申請赴陸參加紀念大會人員將不予許可，並呼籲各界勿與陸方在台合辦或赴陸參加相關活動，注意台灣主流民意與社會觀感，不附和中共史觀及對台政治主張，避免淪為北京統戰工具。