中共軍委副主席張升民要求全軍：堅決聽從習近平指揮
張升民在解放軍宣講五中全會精神時，要求全軍堅決聽從習近平指揮，並強調兩個確立、兩個維護與軍委主席負責制。
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張升民在解放軍宣講五中全會精神時，要求全軍堅決聽從習近平指揮，並強調兩個確立、兩個維護與軍委主席負責制。
據解放軍報報導，解放軍全軍學習貫徹中共20屆五中全會精神宣講首場報告會9日在北京舉行。中共中央政治局委員、中央軍委副主席張升民要求解放軍全軍要深入學習貫徹全會精神，堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，堅決聽從中共中央、中央軍委和中央軍委主席習近平指揮。
所謂「兩個確立」是指確立習近平中共中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位；「兩個維護」是指堅決維護習近平中共中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護中共中央權威和集中統一領導。
香港明報指出，68歲的張升民在五中全會晉升為政治局委員，一般相信他在明年中共二十一大將連任。
第20屆中共中央軍委在2022年10月剛組成時原有七名成員，但過去幾年在兩名原副主席張又俠、何衛東，以及三名委員李尚福、劉振立、苗華先後落馬後，目前只剩主席習近平和副主席張升民兩人。
張升民於2025年10月23日在中共20屆四中全會上被增補為中央軍委副主席。隨後於同年10月28日，經第十四屆全國人大常委會第十八次會議正式任命。
張升民9日在軍委機關作20屆五中全會精神宣講報告時並強調，解放軍是中共絕對領導下的人民軍隊，持之以恆推進全面從嚴治黨，對於以軍隊永不變質保證紅色江山永固具有重大意義。
他要求解放軍全軍深入學習貫徹五中全會精神，堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」，並且堅決聽從中共中央、中央軍委和習近平指揮。 「兩個確立」是指確立習近平的核心地位與習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位；「兩個維護」則是維護其核心地位，以及維護中共中央權威和集中統一領導。 因為在多名軍委高層相繼落馬後，目前軍委只剩習近平與張升民2人。報導也指出，他在20屆四中全會與人大常委會後升任副主席，外界並看好他在明年二十一大續任。
精華 FAQ
他要求解放軍全軍深入學習貫徹五中全會精神，堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」，並且堅決聽從中共中央、中央軍委和習近平指揮。
「兩個確立」是指確立習近平的核心地位與習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位；「兩個維護」則是維護其核心地位，以及維護中共中央權威和集中統一領導。
因為在多名軍委高層相繼落馬後，目前軍委只剩習近平與張升民2人。報導也指出，他在20屆四中全會與人大常委會後升任副主席，外界並看好他在明年二十一大續任。
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