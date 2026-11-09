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川習三會前 北京擬拋關稅、農產採購、先進晶片等5大貿易訴求

中國新聞組／北京9日電
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亞太經合組織（APEC）峰會將於18日在深圳舉行，美國總統川普預計與中國國家主席...
亞太經合組織（APEC）峰會將於18日在深圳舉行，美國總統川普預計與中國國家主席習近平舉行今年第三次會面。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

川普與習近平預計在APEC期間會面前，北京傳出擬拋出關稅、農產品、晶片與投資等5大訴求，並可能把伊朗議題作為交換籌碼，爭取美方在經貿上鬆動。

亞太經合組織（APEC）峰會將於18日在深圳舉行，美國總統川普預計與中國國家主席習近平舉行今年第三次會面。北京外貿部門人士透露，中方正醞釀五項貿易訴求，包括關稅、農產品採購、先進晶片及設備出口限制、中國企業來美投資及跨境合規與多邊規則。另有媒體指出，美國財長貝森特在川普授意下，已與中方接觸，希望利用中方對德黑蘭的影響力，結束伊朗戰爭；學者分析，中方可能藉此做為籌碼，交換美在經貿問題上讓步。

綜合自由亞洲電台等媒體報導，川普預計16日展開亞洲行，先是到菲律賓馬尼拉出席東協峰會，再於17至19日造訪深圳，趁著出席APEC峰會之際，與習近平進行今年來的第三度會面。

北京一名外貿部門人士透露，中方擬要求美方取消全部對華加徵關稅，落實農產品貿易便利化及關稅減讓安排，放寬先進晶片出口限制，為中國企業赴美投資提供非歧視的營商環境。

另一位接近中國商務部的人士則稱，中方正在考慮要求美方為中國電動車、電池及能源設備等企業赴美投資提供非歧視的營商環境，相關要求涉及中國企業在美國的市場準入、投資審查及經營條件。

研究中美關係的學者姚賦（化名）表示，在美國期中選舉改變政治格局後，美中會晤氣氛也發生變化：「面對受到國會制約的川普，習肯定將利用川普剩下兩年執政，最大化習或中國的利益，包括貿易戰和台灣問題等。相信習會乘機要求特在關稅、晶片等經貿問題上讓步，取消高關稅。」

姚賦進一步說明，「是否達成合作成果仍決定於川普能否說服習暫停對伊朗援助。畢竟關稅問題相比美伊戰爭，後者對川普更為重要」。他強調，目前局勢既有利於中方，「習只要稍微在伊朗問題做出輕微讓步，便可從川普處大幅改善中美貿易關係和談判」。

資深評論人士蔡慎坤表示，美期中選舉後，川普受到國會制約，北京可能調整對美談判策略。他說：「川普有可能不再堅持過去那麼強硬的貿易政策。因為他知道如果再堅持，中方會繼續拖延。中國實際上一直在觀察，也在等待美期中選舉，因為川普輸了之後，很多制衡政策使得他很難發力了。」

據「以色列時報」7日報導，「華盛頓郵報」專欄作家伊格內修斯援引一名知情美國官員的話稱，貝森特在川普授意下，已與中國接觸，期盼中方利用其對德黑蘭的影響力，來結束伊朗戰爭，而中方也已與伊朗進行接觸。

精華 FAQ

  • 中方擬要求美方取消對華加徵關稅、落實農產品貿易便利化與減讓安排，並放寬先進晶片及相關設備出口限制，同時改善中國企業赴美投資環境。

  • 另一名接近商務部人士指出，中方可能要求美方為中國電動車、電池與能源設備企業提供非歧視待遇，重點涉及市場準入、投資審查，以及在美經營條件是否公平。

  • 報導稱貝森特在川普授意下接觸中方，希望借中國對德黑蘭的影響力促使伊朗戰爭降溫；學者認為中方或藉此交換美方在關稅、晶片等經貿議題上的讓步。

關稅 習近平 APEC

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