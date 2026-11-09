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中國對美24%加徵關稅再暫停2個月 保留10%稅率

記者張鈺琪／即時報導
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中國宣布，自11月10日13時01分起，在兩個月內繼續暫停實施24%的對美加徵關...
中國宣布，自11月10日13時01分起，在兩個月內繼續暫停實施24%的對美加徵關稅稅率，保留10%的對美加徵關稅稅率。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

中國國務院關稅稅則委員會宣布，為落實中美元首會晤共識，自11月10日起再暫停24%對美加徵關稅2個月，並保留10%稅率。

中國國務院關稅稅則委員會9日上午宣布，為落實中美兩國元首華盛頓會晤達成的成果共識，自11月10日13時01分起，在兩個月內繼續暫停實施24%的對美加徵關稅稅率，保留10%的對美加徵關稅稅率。

央視報導，中國國務院關稅稅則委員會9日發布公告，為落實中美兩國元首華盛頓會晤達成的成果共識，根據「中華人民共和國關稅法」、「中華人民共和國海關法」、「中華人民共和國對外貿易法」等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，國務院關稅稅則委員會公告，自11月10日13時01分起，調整「國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告」規定的加徵關稅措施，在2個月內繼續暫停實施24%的對美加徵關稅稅率，保留10%的對美加徵關稅稅率。

公告指出，中方注意到，美方多次表示擬透過301關稅替代已被判決失效的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）項下關稅。中方將繼續密切關注美方後續舉措，視情適時調整相關關稅反制措施。

公告並稱，本次中方繼續暫停實施部分對美加徵關稅，有利於為雙方企業合作提供相對穩定、可預期的政策環境，推動中美經貿關係持續穩定向好發展。

此前，中國國務院關稅稅則委員會於2025年11月5日宣布，為落實中美經貿磋商達成的成果共識，自同年11月10日13時01分起，在一年內繼續暫停實施24%的對美加徵關稅稅率，保留10%的對美加徵關稅稅率。此次公告則將相關暫停措施再延長2個月。

精華 FAQ

  • 中方宣布自11月10日13時01分起，繼續暫停實施24%的對美加徵關稅稅率，為期2個月；同時保留10%的對美加徵關稅稅率，作為現行措施的一部分。

  • 公告指出，這是為落實中美兩國元首華盛頓會晤達成的成果共識，並依據中國相關法律法規與國際法基本原則，由國務院批准後正式調整。

  • 中方表示注意到美方多次提到以301關稅替代已被判決失效的IEEPA項下關稅，將持續密切關注美方動向，並視情適時調整相關關稅反制措施。

國務院 關稅

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