港媒：美防長、印太司令 近期可能隨川普赴深圳APEC

美防長赫塞斯被指將再訪中國。圖為赫塞斯（中）今年5月陪同美國總統川普前往北京進行國事訪問，與習近平（右二）同框畫面。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 港媒指美國防長赫塞斯與印太司令帕帕羅可能近期訪中，甚至隨川普赴深圳APEC；專家認為此舉有助中美軍事溝通常態化，並為多邊互動釋出和平信號。

美國期中選舉剛結束，就傳出美國將展開與中國另一波高層互動的消息。據港媒報導，美國國防部長赫塞斯 、太平洋司令部司令帕帕羅可能在近期訪問中國，或許趁深圳APEC 峰會與美總統川普 同行；若行程獲確認，將是自2015年以來，美國太平洋司令首次訪中。分析指出，赫塞斯與帕帕羅訪中對兩國間的軍事溝通常態化至關重要；中美俄三國領導人如能在APEC峰會期間會晤，即使只達成最低級共識，都將向世界釋出積極信號。

南華早報報導7日引述美中關係全國委員會（NCUSCR）會長歐倫斯6日在一場會議上透露，赫塞斯和帕帕羅或將「很快」訪問中國。雙方近幾個月來一直在就此行程磋商，訪問時間可能在年底前，也不排除兩人會隨來深圳參加APEC峰會的川普一同赴中。歐倫斯並表示，赫塞斯與帕帕羅可能訪中，對兩國軍事溝通常態化至關重要。

報導並引述南京大學國際關係學院院長朱鋒表示，這次潛在訪問可能是朝中美建設性戰略穩定關係邁出的「積極一步」。

而在赫塞斯和帕帕羅可能很快訪華之際，據明報報導，外界高度期待中美俄三國領導人在APEC峰會期間聚首，報導引述廣州粵港澳大灣區研究院理事長鄭永年表示，雖然過去的APEC、G20峰會都曾出現中美俄領導人同場，但這樣的會晤在全球化的高峰期屬「錦上添花」，而今年深圳APEC在地緣政治諸多危機和衝突的背景下舉行，俄羅斯、美國分別是俄烏、美伊兩場戰爭的當事國，外界期待三國元首對如何解決危機、構建國際秩序提出解決方案。

鄭永年表示，中國若真能協調雙方坐下來談，即使僅達成最低程度的共識，都會對中美俄三方乃至全世界發出積極、和平的信號。

鄭永年是在7日出席於廣州舉辦的2026國際灣區經濟論壇時對明報做上述表示。鄭永年並在論壇致辭中稱，當今世界面臨四大危機，第一大是全球安全危機，俄烏衝突持續時間已超越第一次世界大戰，美以發動的伊朗戰爭等區域熱戰頻發；第二大危機是自2008年金融危機以來，世界經濟更加失衡；第三是全球文明衝突，第四是全球治理危機。

鄭永年會後補充表示，在此背景下，APEC這樣的多邊機制更加重要，APEC基於討論和共識，「它不是只有領導人峰會，一年有幾百次會議，有些地方這次沒共識，但不著急，下次再討論，這樣反而有利於大家充分提出意見、慢慢達成共識。」因此，在某些國際機制失靈時，APEC仍得到各成員國積極參與。美國今次將派龐大代表團參加工商領導人會議，鄭永年說，「所以絕對不要低估APEC的韌性，以及它在這個特殊時代能發揮的作用。」

美國印太司令部司令帕帕羅。（路透資料照片）