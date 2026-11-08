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美制裁古巴首納2中企 北京稱背離川習共識 促盡快糾正

記者陳宥菘／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

美國對古巴新一輪制裁首度波及2家中國企業，中方指美方單邊制裁違法且背離元首共識，已要求盡快糾正。

美國國務院日前宣布對古巴實施新一輪制裁，制裁對象包括二家被指控向古巴軍方提供電子產品和安全設備的中國公司。中國商務部發言人7日對此表示堅決反對，並批美方近期升級對中方制裁打壓，背離兩國元首達成的重要共識，破壞中美經貿關係穩定，敦促美方盡快糾正錯誤做法。

德國之聲報導，美國5日宣布新一輪對古巴制裁，名單首次包括兩家中國企業，包括國有企業中國電子進出口有限公司（CEIEC）和民企北京華成昊普科技有限公司。美指控這兩家公司向古巴政府出售電子防禦設備和安全系統。

中國商務部網站7日以發言人名義發布答記者問。發言人說，美方以涉及第三方為由，對中國企業採取單邊制裁，違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對。

該發言人表示，近期美方升級對中方制裁打壓，密集推出多項歧視性限制措施，嚴重損害中國企業權益，背離兩國元首達成的重要共識，破壞中美經貿關係穩定。

此前，中國外交部發言人郭嘉昆在6日記者會回應，中國與古巴合作光明正大。中方堅決反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁和所謂「長臂管轄」，堅決反對美方干擾破壞中古合作，堅定支持古巴維護國家主權、反對外來干涉，將採取一切必要措施堅定維護本國企業的正當權益。

精華 FAQ

  • 因為制裁名單首次納入2家中國企業，中方認為美方以涉及第三方為由對中企實施單邊制裁，違反國際法與國際關係基本準則，也損害中國企業權益。

  • 美國這次點名2家中國企業，分別是國有企業中國電子進出口有限公司（CEIEC）與民企北京華成昊普科技有限公司，指控它們向古巴政府出售電子防禦設備和安全系統。

  • 中國商務部與外交部都明確表示堅決反對，認為美方升級制裁打壓、破壞中美經貿穩定，並要求美方停止干擾中古合作，盡快糾正錯誤做法。

商務部 國務院 古巴

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