我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跌倒別慌張 掌握技巧可降低傷害

「可負擔」UC加大擲1.9億購海景酒店 用途與學術不沾邊

中國宣布消息：巴基斯坦籍航天員 將進駐「天宮」

記者陳宥菘／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國空間站將迎來首位外籍航天員。（視頻截圖）
中國空間站將迎來首位外籍航天員。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

中國宣布神舟24號將由一名巴基斯坦航天員以載荷專家身分參與，成為天宮空間站首位外籍訪客，也是中外航天員首次聯合飛行。

繼中國神舟23號搭載首位香港女性航天員升空後，神舟24號預計2026年下半年發射，中國官方表示，此次載人飛行任務將有一名巴基斯坦航天員以載荷專家身分參加，中國「天宮」空間站將迎來首位外籍航天員。

新華社7日報導，根據中國載人航天工程辦公室消息，神舟24號載人飛行任務將有一名巴基斯坦航天員參加，在完成短期在軌飛行後，隨神舟23號載人飛船返回。這是中國載人航天工程歷史上首次中外航天員聯合飛行，中國空間站將迎來首位外籍航天員到訪，國籍也是首次揭露。

載荷專家為航天員按任務分類的其中一種，是指在空間站中進行科學與應用研究等實驗工作的科研人員。

報導指出，2025年2月，中國和巴基斯坦在伊斯蘭堡簽署「關於選拔、訓練巴基斯坦航天員並參與中國空間站飛行任務的合作協議」，正式啟動巴基斯坦航天員選拔工作。經過初選、復選、定選三個階段的嚴格篩選和評定，選拔出兩名巴基斯坦預備航天員，在中國完成各項訓練並通過考核後，其中一人將執行載人飛行任務，一人作為任務備份航天員。

中國每年常態化實施兩次為期半年的載人飛行任務。今年5月24日，神舟23號升空。航天員乘組由朱楊柱、張志遠、黎家盈組成，當中黎家盈為首位香港土生土長的航天員。此外，其中一名航天員將開展中國首次一年以上長期駐留試驗，預計搭乘神舟24號返回地球。

按照天宮一貫「先上新乘組、太空會師交接、舊乘組撤離」模式，歷次換班兩組人員會在太空站共同工作生活約五至七天，等完成全部交接過渡後，才安排舊乘組返回地球。

神舟23號載人飛船與長征2號F遙23運載火箭組合體轉運至發射區。(新華社)
神舟23號載人飛船與長征2號F遙23運載火箭組合體轉運至發射區。(新華社)

精華 FAQ

  • 因為中國官方證實，任務中將有一名巴基斯坦航天員以載荷專家身分參與，這不僅是天宮空間站首次迎來外籍航天員，也代表中外航天員首次聯合飛行。

  • 他將以載荷專家身分參與短期在軌飛行，主要負責空間站內的科學與應用研究等實驗工作，完成任務後將隨載人飛船返回地球。

  • 2025年2月，中巴在伊斯蘭堡簽署合作協議，正式啟動巴基斯坦航天員選拔；經過初選、復選、定選後，選出2名預備航天員，再在中國訓練考核後擇1執飛。

香港 巴基斯坦

上一則

港鐵東涌西站30條柱「未灌到頂」有30公分空隙 即時停工

下一則

打過抗日、韓戰 中共最後一名「開國將軍」王扶之逝世

延伸閱讀

下月深圳APEC峰會 各國政要將見證中國神舟24升空？

下月深圳APEC峰會 各國政要將見證中國神舟24升空？

中國2030年前登月計畫曝光 將採2次發射、送2人踏上月表

中國2030年前登月計畫曝光 將採2次發射、送2人踏上月表
整理包／美中「載人登月」決戰時刻來了 誰先達陣各國都在看

整理包／美中「載人登月」決戰時刻來了 誰先達陣各國都在看
緊盯中國 NASA拚2年內載人登月、建基地

緊盯中國 NASA拚2年內載人登月、建基地

熱門新聞

媽媽把豆芽菜都夾給女兒吃，自己一直吃白飯。（取材自微博）

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

2026-11-07 06:30
中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。圖/新華社

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

2026-11-05 16:00
上海夫妻遺贈畢生積蓄與房產救人，卻因高額稅費卡關。 （取材自新聞坊）

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

2026-11-01 08:30
習近平。(歐新社)

習近平清算高階將領 學者：解放軍失去干預政局能力

2026-10-31 15:12
涉情色的水療足浴SPA會所。（取材自都市現場）

川男按摩時睡著 下體一陣冰涼 竟是女技師私自「手推」

2026-10-31 09:30
中國前國務院副總理劉延東10月28日因病在北京逝世，享年81歲。遺體11月3日在北京八寶山革命公墓火化。中新社

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

2026-11-03 12:45

超人氣

更多 >
重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友
華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…
川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手

川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手
德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE

德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE
馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了

馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了