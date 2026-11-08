中國宣布消息：巴基斯坦籍航天員 將進駐「天宮」

中國空間站將迎來首位外籍航天員。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 中國宣布神舟24號將由一名巴基斯坦航天員以載荷專家身分參與，成為天宮空間站首位外籍訪客，也是中外航天員首次聯合飛行。

繼中國神舟23號搭載首位香港 女性航天員升空後，神舟24號預計2026年下半年發射，中國官方表示，此次載人飛行任務將有一名巴基斯坦 航天員以載荷專家身分參加，中國「天宮」空間站將迎來首位外籍航天員。

新華社7日報導，根據中國載人航天工程辦公室消息，神舟24號載人飛行任務將有一名巴基斯坦航天員參加，在完成短期在軌飛行後，隨神舟23號載人飛船返回。這是中國載人航天工程歷史上首次中外航天員聯合飛行，中國空間站將迎來首位外籍航天員到訪，國籍也是首次揭露。

載荷專家為航天員按任務分類的其中一種，是指在空間站中進行科學與應用研究等實驗工作的科研人員。

報導指出，2025年2月，中國和巴基斯坦在伊斯蘭堡簽署「關於選拔、訓練巴基斯坦航天員並參與中國空間站飛行任務的合作協議」，正式啟動巴基斯坦航天員選拔工作。經過初選、復選、定選三個階段的嚴格篩選和評定，選拔出兩名巴基斯坦預備航天員，在中國完成各項訓練並通過考核後，其中一人將執行載人飛行任務，一人作為任務備份航天員。

中國每年常態化實施兩次為期半年的載人飛行任務。今年5月24日，神舟23號升空。航天員乘組由朱楊柱、張志遠、黎家盈組成，當中黎家盈為首位香港土生土長的航天員。此外，其中一名航天員將開展中國首次一年以上長期駐留試驗，預計搭乘神舟24號返回地球。

按照天宮一貫「先上新乘組、太空會師交接、舊乘組撤離」模式，歷次換班兩組人員會在太空站共同工作生活約五至七天，等完成全部交接過渡後，才安排舊乘組返回地球。

神舟23號載人飛船與長征2號F遙23運載火箭組合體轉運至發射區。(新華社)