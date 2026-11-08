金價1個月跌6% 人行連24月增加黃金儲備

10月國際金價大跌6.7%，中國加碼買進黃金。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 10月金價大跌之際，中國人行仍連續24個月增持黃金，全球央行購金需求也維持強勁，市場後續走勢則受利率、通膨與地緣風險拉鋸影響。

今年以來金價 震盪加劇，10月國際金價累計大跌6.7%，不過中國人民銀行7日公布，10月底黃金儲備7830萬盎司，較9月底的7747萬盎司增加83萬盎司。這是人行連續第24個月增持黃金，單月增持量為2024年11月重啟購金以來最高。

此外，中國國家外匯管理局統計數據顯示，截至2026年10月末，外匯存底規模為3.4兆美元，較9月末上升49億美元，升幅0.14%。

中國基金報報導，東方金誠首席宏觀分析師王青分析，一方面，本屆美國政府上台後，全球政治、經濟情勢出現新變化，這代表儘管當前黃金價格仍偏高，但從優化國際儲備結構的角度出發，增持黃金的必要性上升。

王青認為，目前中國黃金儲備占比明顯偏低，後期仍有較大增持空間。另一方面，黃金是全球廣泛接受的最終支付手段，央行 增持黃金能夠增強主權貨幣信用，為穩慎推動人民幣國際化創造有利條件。「綜合各方面因素判斷，接下來央行增持黃金還是大方向」。

全球央行購金步伐也在持續。世界黃金協會最新發布的2026年第3季「全球黃金需求趨勢」報告顯示，各央行及其他官方機構黃金儲備淨增321噸，年增42%，創2024年4季度以來單季新高。2026年初至今，全球央行累計購金675噸，較去年同期成長6%。

世界黃金協會資深市場分析師斯特里特進一步表示，第3季全球黃金需求整體呈現分化格局。地緣政治風險與市場對財政可持續性的擔憂推動機構資金大舉回流黃金ETF；個人投資者則因金價走勢不確定而更保持觀望。官方機構持續進行大規模購金，央行購金仍是黃金需求的重要支柱。

展望年底前的黃金市場，斯特里特認為，利多與利空因素大致均衡。儘管利率上升和通膨預期分化可能對金價構成壓力，但是地緣政治風險與金融市場壓力交織，或將促使市場參與者轉向黃金，尋求穩定性。