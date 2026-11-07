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「300億對300億落地」 中喊話美：經貿關係要相向而行

中國新聞組／北京7日電
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第九屆進博會的美國食品與農業館官方展台。(中央社)
第九屆進博會的美國食品與農業館官方展台。(中央社)

AI摘要

文章摘要整理：

中方強調美方須先落實300億對300億對等降稅安排，並呼籲雙方相向而行；美商會則稱中美關係相對穩定，但美企在華主要壓力已轉為激烈市場競爭。

美國期中選舉後，中美達成共同降低關稅等貿易安排是否生變引發關注。中國外交部昨向美國喊話，籲雙方要相向而行，堅持互利共贏導向，推動中美經貿關係持續穩定向好發展。上海美國商會會長鄭藝（Eric Zheng）分析美中情勢，認為兩國元首今年兩度會晤後，雙邊關係進入相對穩定期，如今美企面對的最大挑戰已轉為中國市場內卷，中美關係政治不確定性則退居第二；他並形容在中國市場面對的高強度競爭就像在打「甲級聯賽」或美國NBA。

中國商務部發言人黃玲5日就中美貿易問題表示，中方一直對擴大自美採購農產品持開放態度，但前提是雙方達成的「300億對300億」（美元）對等降稅安排落地。希望美方與中方共同努力，通過共同降低關稅、減少非關稅壁壘、擴大市場准入等方式，為兩國農產品貿易創造更多有利條件。

路透昨在中國外交部記者會提問，商務部的說法是否意味除非關稅削減，中國方面不會開始履行170億美元的農產品採購承諾？中國外交部發言人郭嘉昆回應表示，維護中美經貿關係穩定發展，符合兩國和兩國人民利益，也有利於全球經濟發展。

正在上海舉行的第九屆進博會，美國食品與農業館昨開幕，上海美國商會會長鄭藝表示，今年美中元首先後在北京及華盛頓會晤，在經貿領域達成部分協議，在此背景下，美國商會看好今年進博會的商機，希望促成更多美國農產品銷售，他看好美國黃豆、牛肉等出口機會。

談到美企在中國市場的經營挑戰，鄭藝指出，隨著兩國元首今年5月在北京、9月在華盛頓兩度會晤，會員企業普遍認為中美關係進入相對穩定時期，目前最大的挑戰已轉為中國市場內卷，中美關係政治不確定性退居第二。

儘管面臨激烈競爭，鄭藝形容，中國市場就像「甲級聯賽」或美國NBA，企業若想在頂級賽事中競爭或提升實力，就必須在高強度競爭市場中磨練，進而提升全球競爭力。

另據觀察者網引述美國知名風險投資機構門羅風投（Menlo Ventures）當地時間11月3日發布的「2026年企業AI現狀報告」顯示，在AI開源模型需求中，中國模型已經占據絕對主導地位，占比高達89%。其中，月之暗面的Kimi以61%份額位居第一，之後依次是DeepSeek、智譜GLM、阿里巴巴通義千問（Qwen），占比分別為15%、11%和3%。報告統計中使用份額最高的西方開源模型Meta旗下的Llama，占比僅為7%。

報告並指，中國模型的影響力並不局限於直接向海外用戶提供服務，其開源模型也正在成為美國AI企業開發自身產品的底層技術基礎。

精華 FAQ

  • 中國商務部表示，中方一直對擴大自美採購農產品持開放態度，但前提是雙方達成的「300億對300億」對等降稅安排必須先落地，並希望美方共同降低關稅與壁壘。

  • 中國外交部指出，維護中美經貿關係穩定發展，符合兩國與兩國人民利益，也有利於全球經濟。發言重點在於希望雙方相向而行，持續推動經貿關係向好。

  • 鄭藝認為，兩國元首今年兩度會晤後，中美關係進入相對穩定期；對美企而言，最大挑戰已從政治不確定性轉為中國市場內卷，競爭強度甚至像在打NBA。

商務部 關稅

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