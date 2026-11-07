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紐時：美中俄峰會如雅爾達會議 負面觀感恐讓習近平尷尬

中國新聞組／北京7日電
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AI摘要

文章摘要整理：

美中俄元首可能於深圳APEC期間會晤，但北京憂心被視為重演雅爾達式大國交易，且對烏克蘭與核武議題立場保留。

美中俄3國元首可能在深圳APEC峰會期間會晤。紐約時報分析指出，中國對雅爾達密約的負面觀感，及會談可能涉及烏克蘭戰爭、核武問題，中國國家主席習近平陷於尷尬處境。

中國4日證實，正與俄羅斯、美國就3國領導人會晤進行磋商，會晤可能在18日至19日於中國深圳舉行的亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議期間展開。

分析指出，高峰會或許將提升習近平的地位，但關於烏克蘭未來和核武限制的談判，對中國而言卻是個棘手的選擇。此外的困難還有中國對雅爾達密約的負面觀感。

1945年初，美國、蘇聯和英國的領導人在雅爾達會面，達成秘密協議，承諾給予莫斯科在中國的特殊權利，以換取蘇聯加入對日戰爭，但中國未參與談判。上海復旦大學中美問題專家辛強表示：「這是中國永遠不會忘記的大國政治歷史教訓。」

對部分中方人士而言，雅爾達事件是對北京的一次背叛，而這次三大核武國家會晤，也和北京一直努力塑造的弱小國利益捍衛者的形象格格不入。分析指出，這次會晤或許會鞏固中國成為與美國平起平坐、不可或缺的全球大國的雄心，但也可能重蹈北京聲稱反對大國博弈的歷史覆轍。

俄羅斯提出舉行此次會晤的構想，已引發烏克蘭擔憂；中國不願為俄、美就烏克蘭問題達成協議提供平台。這樣做將與北京的立場相悖，即和平談判需要烏克蘭和歐洲的參與。

此前訪問北京的德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）告訴德國媒體，他與習近平會面時，習近平明確表示，美俄中不會在深圳討論烏克蘭的命運。「你可以看出他臉上很惱火。他甚至問這些謠言是從哪裡來的」，史坦麥爾說。

據指出，北京也不願討論核武問題。美俄最後一份核武軍控條約已於今年2月到期。但是對北京而言，這個問題根本無法討論。中國正在累積足以與華盛頓和莫斯科匹敵的核武庫，並且一直拒絕限制核武發展。

上個月，當被問及中國是否同意在深圳與美國和俄羅斯討論無核化問題時，中國外交部發言人毛寧表示，裁軍的首要責任在於華盛頓，要求中國參與核裁軍談判「既不公平，也不合理，更不現實」。

不過，上海國際問題研究院安全問題專家趙龍表示，中國可能願意就降低核衝突風險進行談判。這可能包括改善危機期間的溝通管道，並確保即使在人工智慧（AI）時代，各國仍能保持對核決策的人為控制。

精華 FAQ

  • 可能是在18日至19日於中國深圳舉行的APEC經濟領袖會議期間會晤。此事引發關注，因為會談可能牽涉烏克蘭戰爭與核武問題，讓北京面臨外交與形象上的壓力。

  • 因為中國對1945年雅爾達密約有強烈負面觀感，認為那是大國私下瓜分利益、忽視中國的歷史教訓。若美俄中談判被看作大國交易，將與北京反對大國博弈的說法相衝突。

  • 北京不願為美俄就烏克蘭問題達成協議提供平台，強調和平談判應有烏克蘭和歐洲參與；至於核武，中國反對限制自身核力量，但可能願意討論降低核衝突風險與危機溝通機制。

習近平 俄羅斯 烏克蘭

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