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中國全球追贓來了 「反跨境腐敗法」通過 管得更寬更嚴

中國新聞組／北京7日電
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AI摘要

文章摘要整理：

中國通過首部反跨境腐敗法，擴大跨境腐敗定義並加強國際追贓、反制外部執法與企業合規管理。

第14屆全國人大常委會第25次會議6日表決通過「反跨境腐敗法」，該法是為了預防和懲治跨境腐敗行為，並於公布之日實施。這是中國首部專門針對跨境腐敗的系統性法律，大幅拓寬對跨境腐敗的界定，更從源頭防逃、跨境追贓等方面加碼規管，同時要求中企出海設立廉潔合規管理部門。

新華社報導，第14屆全國人大常委會第25次會議表決通過「反跨境腐敗法」。該法共6章47條，包括機制和職責、案件辦理和國際合作、廉潔合規、法律責任等內容。2023年，中國首次提出制定「反跨境腐敗法」，歷經2025年8月一審，及本月初二審表決通過。

報導表示，制定「反跨境腐敗法」是為了預防和懲治跨境腐敗行為，深化反腐敗國際合作，維護國家主權、安全、發展利益，推動構建公正合理的反腐敗全球治理體系。

該法也對北京認定的外國法律越權築起防火牆。南華早報報導，其制度架構借鏡美國「海外反腐敗法」（FCPA）及英國「賄賂法」，但適用範圍更廣，涵蓋對外行賄、國有部門不法行為，以及非法資產跨境外逃。關鍵的是，法律明定阻止外國執法機關未經中國授權在境內調查，並授權北京對被認定以執法為藉口、打壓中國利益的境外行動採取反制措施。

此外，美國FCPA允許企業以健全的合規制度作為減輕刑責的考量，英國法律也容許企業以具備「適當程序」作為抗辯；但中國新法明定企業即使未行賄，只要未建立合規制度就構成違法。南早指出，該法適用範圍廣泛，將使在全球金融樞紐設有區域總部的跨國企業面臨兩難，

央視新聞此前報導，制定「反跨境腐敗法」是貫徹落實中共中央關於「跨境腐敗」治理決策部署，加快形成系統完備的反腐敗涉外法律體系的重要舉措；報導說，此法是豐富追逃追贓和辦理涉外腐敗案件的法律「工具箱」，提高反跨境腐敗工作能力的創新舉措，有利解決跨境腐敗「發現難、取證難、追贓難、定罪難」等突出問題。

規定亦要求，加強對公職人員違規取得境外身分、設立海外帳戶的監督整治，建立防止人員外逃及腐敗資產跨境轉移的預警、阻斷機制。

精華 FAQ

  • 此法旨在預防和懲治跨境腐敗，並強化追逃追贓、涉外辦案與國際合作，解決發現難、取證難、追贓難與定罪難等問題。

  • 報導指出，它不只涵蓋對外行賄，也納入國有部門不法行為與非法資產跨境外逃，並限制外國執法機關未經授權在境內調查。

  • 新法要求企業設立廉潔合規管理部門，即使未實際行賄，若未建立合規制度也可能構成違法，對跨國企業內控提出更高標準。

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