中加「財金對話」停擺八年後重啟 何立峰將出席

AI摘要 文章摘要整理： 中加經濟財金戰略對話在中斷8年後將於11月9日重啟，何立峰將赴加拿大出席，顯示雙邊關係在高層互動後持續回暖。

中國與加拿大 的「中加經濟財金戰略對話」機制停滯8年後，在雙邊關係改善下，北京宣布，第二次中加經濟財金戰略對話將於11月9日在加拿大舉行。中共 政治局委員、副總理何立峰將出席。

中國外交部發言人郭嘉昆6日在記者會宣布上述消息，何立峰將以「中加經濟財金戰略對話中方牽頭人」身分，與對話加方牽頭人、加國財政部 長商鵬飛、國際貿易部長西杜共同主持對話。

這一機制上次舉行是2018年11月，當時雙方共達成50多項合作成果。包括農牧漁業的雙向貿易以及能源和自然資源、航空領域商業與安全合作、冬季旅遊等合作。

但2018年12月1日發生華為孟晚舟事件，加上加拿大指責中國隱瞞新冠疫情，並跟隨美國制裁中國，導致中加關係跌入冰點，相關財金戰略對話中止。直到2025年10月31日，中國國家主席習近平在南韓慶州會見加拿大新任總理卡尼，雙方同意恢復重啟各領域交流合作。

今年1月14日至17日，卡尼對中國正式訪問，並與習近平、大陸總理李強等人會面。雙方發表「中加聯合聲明」，決定重啟高級別中加經濟財金戰略對話。

今年稍早大陸與加拿大已經就電動車合作等經貿議題達成共識。而11月3日大陸商務部長王文濤與加拿大國際貿易部長西杜在北京共同主持召開第29屆中加經貿聯委會（首次部長級會議），西杜4日在會後的新聞稿中稱，中加同意延長相互豁免關稅措施直至2028年底。