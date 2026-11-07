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中拚資料中心建設 赴歐搶算力

記者陳湘瑾林宸誼、編譯簡國帆／即時報導
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美國期中選舉後，多名民主黨籍新當選州長主張加強限制AI資料中心建設之際，中國則持續擴大人工智慧及算力基礎設施投資。國務院副總理何立峰近日強調，要加大對人工智慧、算力網路建設等領域的金融支持。

中國國務院常務會今年9月針對算力網建設的最新部署指出，算力網是人工智慧發展的基礎支撐，要進一步完善算力基礎設施。

中國近兩年圍繞國家算力樞紐節點建設超70條算力大通道，相關算力樞紐節點間網絡性能提升10%，並在10個省區市平台接入基礎上，有序推動全國31個省區市平台對接入網。

另外，美國財經媒體CNBC5日引述4位知情人士報導，被白宮7月指控透過遠端方式，在東亞國家使用輝達先進晶片Blackwell的中國大陸人工智慧新創公司月之暗面，正試圖轉向歐洲的資料中心取得這些晶片的使用權。

路透6日引述兩位知情人士報導，大陸快閃記憶體晶片龍頭長江存儲擬興建的第4座工廠，計畫向國內供應商採購7成的設備。由於預定今年稍晚投產的第3座工廠採購比率是5成，這顯示中國在以國產晶片製造設備取代外國貨源上有所進展。

人工智慧 國務院

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