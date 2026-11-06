解放軍4少將被終止全國人大代表資格 公告沒寫罷免寫「辭去」
中國全國人大常委會終止9名代表資格，其中4名解放軍與武警少將以「辭去」方式處理，引發外界關注；分析指此舉可能與違規調查有關，軍方代表人數也明顯下降。
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中國全國人大常委會終止9名代表資格，其中4名解放軍與武警少將以「辭去」方式處理，引發外界關注；分析指此舉可能與違規調查有關，軍方代表人數也明顯下降。
中國全國人大常委會會議6日在北京閉幕，九名全國人大代表資格被終止，包括已落馬兩個多月的江西前省長葉建春，以及四名來自解放軍和武警部隊。但與往常不同的是，公告上寫的這4人均是「辭去」全國人大代表職務，而不是被罷免。
中國十四屆全國人大常委會第25次會議6日在北京閉幕，新華社受權發布公告，中央軍委國防動員部選舉委員會決定接受張弓、郭建軍辭去代表職務。海軍選舉委員會決定接受吳育紅辭去代表職務。武警部隊選舉委員會決定接受孟慶斌辭去代表職務。
香港明報指出，張弓為廣東省軍區司令、海軍少將，郭建軍為寧夏軍區前政委、火箭軍少將，吳育紅為海軍少將，以及孟慶斌為甘肅省軍區前政委、陸軍少將。
新加坡聯合早報報導，針對這4人「辭去」人大代表職務，開南大學人文社會學院教授張執中分析，這與2024年前外長秦剛辭去全國人大代表職務的情況相似。他推測，4名軍方少將可能涉及違規，但尚未查到不法，因此通過辭去人大代表職務的方式處理，並可能已被降職、降銜。
按公開資料統計，解放軍和武警部隊全國人大代表人數已從2023年屆初的281人減至229人，減少52人，其中50人代表資格終止，另有2人從軍隊代表團轉入地方代表團。
另外，與葉建春同時被罷免人大代表職務的，還包括河南省政府前副秘書長、辦公廳主任何雄，湖南中煙工業總經理籍濤，四川天府銀行董事長黃毅。浙江舟山市前市長徐仁標辭去人大代表職務。
此外，12人獲任全國人大6個專門委員會副主任委員，其中包括多名近期卸任地方領導職務、「退居二線」的省部級幹部。包括上海市前市長龔正、湖南省委前書記沈曉明等。
公告共涉及9人，包括已落馬的江西前省長葉建春，以及河南、湖南、四川、浙江等地的多名地方官員，另有4名來自解放軍與武警部隊的代表職務被處理。 公告對這4名軍方代表採用「辭去」而非「罷免」的表述，外界推測可能是已涉違規但尚未查明不法，因此先以較低調的方式處理，甚至可能伴隨降職或降銜。 公開統計顯示，解放軍和武警部隊的全國人大代表人數已由2023年屆初的281人降至229人，減少52人，其中多數已被終止資格，顯示軍方代表持續縮編。
精華 FAQ
公告共涉及9人，包括已落馬的江西前省長葉建春，以及河南、湖南、四川、浙江等地的多名地方官員，另有4名來自解放軍與武警部隊的代表職務被處理。
公告對這4名軍方代表採用「辭去」而非「罷免」的表述，外界推測可能是已涉違規但尚未查明不法，因此先以較低調的方式處理，甚至可能伴隨降職或降銜。
公開統計顯示，解放軍和武警部隊的全國人大代表人數已由2023年屆初的281人降至229人，減少52人，其中多數已被終止資格，顯示軍方代表持續縮編。
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