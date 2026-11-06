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高層頻互訪 王毅會北韓官員 中朝關係升溫

記者陳宥菘／即時報導
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AI摘要

文章摘要整理：

金成男率北韓勞動黨代表團訪北京並會見王毅，雙方強調落實領導人共識；同時中朝高層互訪密集，顯示兩國關係持續回暖並升溫。

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩上月快閃訪問丹東、中共20屆五中全會落幕後，北韓勞動黨中央書記金成男近日率團訪問北京，並於5日會見中國外長王毅。中國與北韓一年來高層交流增多，兩國關係明顯升溫。

新華社報導，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅5日會見北韓勞動黨中央政治局委員、中央書記、國際部部長金成男率領的勞動黨代表團。王毅指出，中方願同朝方共同落實兩黨兩國最高領導人重要共識，推動中朝關係持續向深向實向好發展。

北韓官媒朝中社指出，金成男此行是應中共中央委員會邀請。南韓韓聯社指出，代表團於3日抵達北京，中共中聯部副部長孫海燕、北韓駐中大使李龍男等官員到機場迎接。這場訪問距離金正恩10月24日突然前往丹東僅間隔約十天。

與此同時，由中共中央黨校副校長謝春濤率領的代表團2日起訪問平壤，北韓勞動黨中央書記朱昌日隔天在平壤議事堂會見代表團。北韓勞動黨中央幹部學校校長李英植、北韓勞動黨中央副部長袁京浩、中國駐北韓大使王亞軍參加會見。此外，由朝中社副社長朴光哲率領的代表團3日啟程訪中，將出席11月5日至9日在北京舉行的第七屆世界媒體峰會。

自金正恩、習近平在去年9月與今年6月實現互訪後，中朝關係明顯回溫，近期更有升溫趨勢，金正恩上個月還乘車經由新通車的新鴨綠江大橋「閃電」訪中，與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在丹東會面，彰顯加強朝中經濟合作的意願。韓聯社引述分析指出，在雙方高層交往日益頻繁的背景下，北韓方面還希望通過上述一系列活動能深化朝中兩黨之間的友好合作關係。

精華 FAQ

  • 北韓勞動黨中央書記金成男率團訪問北京後，於5日會見中國外長王毅。王毅表示，願與朝方共同落實兩黨兩國最高領導人重要共識。

  • 報導指出，過去1年中朝高層交流明顯增多，雙方互訪頻繁，整體關係呈現回暖並進一步升溫的趨勢，顯示合作意願持續加強。

  • 文中提到中共中央黨校副校長謝春濤率團訪問平壤，北韓朱昌日會見代表團；另有朝中社副社長朴光哲率團訪中，將出席北京世界媒體峰會。

王毅 北韓 金正恩

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