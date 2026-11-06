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月之暗面傳繞道歐洲 使用Nvidia晶片 算力部署「非常具有侵略性」

中國新聞組／北京6日電
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輝達的先進AI晶片目前受到美方出口管制，但中國企業千方百計就是要拿到。（路透）
輝達的先進AI晶片目前受到美方出口管制，但中國企業千方百計就是要拿到。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

消息指出，月之暗面正透過歐洲資料中心尋求輝達先進晶片算力，甚至洽談8000顆Blackwell GPU集群，以繞過美國出口管制。

據CNBC報導，消息人士指出，遭白宮指控透過遠端方式在東亞使用Nvidia輝達（另稱英偉達）先進晶片的中國AI新創公司月之暗面，正試圖改經由歐洲的資料中心來取得這些晶片的使用權，顯然是透過海外遠端存取，繞過美國的出口管制，並指月之暗面在尋求更多算力方面表現得「非常具有侵略性」。

CNBC報導引述四名要求匿名的知情人士表示，月之暗面今年討論租用歐洲設施新興雲端業者（neoclouds）算力的相關交易，這些業者在歐洲的設施中配備輝達圖形處理器（GPU）；月之暗面正與其洽談，部分方案包含部署至少8000顆Blackwell GPU的運算叢集。

Blackwell系統採用的是先進晶片，目前受美方出口管制，實際上禁止其進口到中國。

據法廣報導，輝達對最強大晶片的有效壟斷，使得美國出口管制成為華盛頓在人工智能競賽中維護其對華優勢的關鍵工具。美國人工智能實驗室，例如OpenAI和Anthropic，正與包括月之暗面在內的中國人工智能企業展開激烈的訓練和定價競爭。

今年7月，一名白宮官員曾指責月之暗面獲取輝達先進晶片，儘管美方出口管制規定禁止。此前，月之暗面發布Kimi K3模型，該模型在性能上縮小與Anthropic的Fable 5和OpenAI的GPT 5.6 Sol等前沿模型的差距，甚至在某些基準測試中超越這些模型。它是迄今為止最大的開源模型，擁有2.8萬億個參數。

美國政府的出口管制限制輝達最先進的晶片運往中國，但通過海外數據中心進行遠程訪問和使用，卻成了一個漏洞。現行法律並未賦予監管機構廣泛的權力來控制企業通過海外雲服務訪問這些晶片。月之暗面、輝達、白宮、美國商務部、中國駐英大使館和中國外交部均未回應置評請求。

報導引述兩名消息人士稱，月之暗面有意在歐洲租賃用於推理的集群算力，所謂推理是指向終端用戶提供模型服務。其中一名消息人士表示，他們還了解到對用於訓練的集群也表現出興趣。

消息人士指出，關於能使月之暗面租用該地區託管的8000個或更多Blackwell GPU集群訪問權限的安排，相關談判已經舉行，月之暗面在尋求更多算力方面表現得「非常具有侵略性」。

先進AI晶片目前受美方出口管制，但中國企業千方百計要拿到這些晶片，透過海外資料中心遠端存取，顯然是個很好鑽的「漏洞」，因為現行法律並未賦予監管機構廣泛的權力，來控制企業透過海外雲端服務存取這些晶片。

精華 FAQ

  • 報導稱，月之暗面疑似改經由歐洲資料中心租用雲端算力，並以海外遠端存取方式使用輝達GPU，藉此規避美國對先進晶片輸往中國的限制。

  • 知情人士指出，月之暗面正與歐洲新興雲端業者洽談，部分方案涉及部署至少8000顆Blackwell GPU的運算叢集，且不排除同時用於推理與訓練。

  • 因為現行法律對企業透過海外雲端服務遠端使用晶片的限制不足，監管機構難以直接管控。這使中國企業可藉海外資料中心間接取得受限AI算力。

輝達 白宮 NVIDIA

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