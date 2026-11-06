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路透：北京未批准大規模採購 60萬顆Nvidia H200卡在香港

中國新聞組／北京6日電
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AI摘要

文章摘要整理：

路透報導稱，約60萬顆輝達H200晶片滯留香港待運中國，但北京尚未批准大規模進口，反映中國AI需求與降低美國依賴之間的兩難。

Nvidia輝達（另稱英偉達）約60萬顆H200人工智慧（AI）晶片目前滯留香港，等待運往中國。路透5日引述多名知情人士報導，儘管中國科技企業對先進AI運算能力需求殷切，北京近月雖已允許部分晶片進口，但至今仍未批准大規模採購，凸顯中國在滿足AI產業需求與降低對美國科技依賴之間的兩難。

報導指出，這批約60萬顆H200晶片的庫存規模此前未曾曝光。目前相關晶片存放在香港，等待進入中國。三名知情人士透露，過去幾個月已有部分H200進入中國，其中一家人士表示，數家大型中國網路企業各自取得約1萬顆晶片；另有少量晶片透過中間商及間接管道運入，但北京尚未放行大批量進口。

H200雖非輝達最新一代AI處理器，但部分性能仍是中國國產替代產品難以匹敵的，尤其搭配輝達軟體使用時，在訓練AI模型方面具有優勢。隨著中國AI產業快速發展，企業對高效能運算晶片的需求持續增加，進口受限也使業者轉向非官方管道採購。

美國自2022年起實施出口管制，限制中國取得輝達先進晶片及相關製造設備。在正式供應受限下，非官方市場價格持續攀升。一名知情人士表示，截至10月底，中國市場一台搭載8張H200晶片的伺服器，報價已超過600萬元人民幣（約90萬美元），約為一年前的三倍；搭載輝達新一代Blackwell晶片的伺服器，每台報價更超過2000萬元人民幣（約300萬美元）。

H200進口問題也反映美中科技角力。美國總統川普政府去年在美中貿易談判後，允許輝達向獲准的中國客戶銷售H200，但北京隨後也對進口設下限制，顯示美方准許出口，不代表中國方面全面開放採購。

科技媒體「The Information」7月曾報導，中國官員告知阿里巴巴、字節跳動及深度求索（DeepSeek）等企業，可望批准有限數量的H200，用於訓練AI模型，總數可能不到20萬顆。北京並希望企業在AI推論、即實際執行AI模型的階段，優先採用國產處理器，以扶植本土晶片產業。

另一方面，中國科技企業也尋求符合美國出口規定的替代產品。路透上月報導，字節跳動、阿里巴巴及騰訊合計訂購超過300萬張輝達RTX Pro 5500顯示卡，按標價計算總額逾350億美元。這款產品運算能力較低，但符合美國對中國出口規範。

精華 FAQ

  • 路透指出，約60萬顆H200人工智慧晶片目前存放在香港，正等待進入中國。雖然近月已有少量進口，但北京至今未批准大規模採購與放行。

  • 報導稱，北京一方面要滿足科技企業對高效能AI運算的需求，另一方面又希望降低對美國晶片依賴，因此傾向有限核准，並要求企業在推論階段優先使用國產處理器。

  • 在正式供應受限下，部分企業轉向中間商與間接管道採購，市場價格也大幅上升；同時，字節跳動、阿里巴巴與騰訊等公司也改訂符合美國出口規範的RTX Pro 5500顯示卡。

輝達 香港 NVIDIA

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