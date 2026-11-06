控制權爭議升溫 荷蘭安世索賠20億美元 中批海盜嘴臉

AI摘要 文章摘要整理： 荷蘭安世半導體向聞泰科技及張學政提告求償20億美元，雙方並圍繞全球業務控制權與股權調整方案持續角力，中方則批評荷方干預過深。

荷蘭安世半導體（Nexperia）與中國母公司聞泰科技的控制權爭議持續升溫。路透報導，安世半導體3日在荷蘭對聞泰科技及其創辦人張學政提起訴訟，要求相關被告連帶賠償20億美元，並支付自2025年10月1日起計算的法定利息。聞泰科技4日發布公告，否認全部指控及索賠金額，表示將在收到傳票並立案後，聘請境外律師團隊積極應訴。

據環球時報報導，這場爭端除涉及法律訴訟，也牽涉安世半導體全球業務的控制權安排。聞泰科技4日披露，荷蘭企業法庭指定的管理人近日提出「雙圈」股權調整方案，要求聞泰保留安世中國境內公司的所有權及控制權，但引入外部投資者掌握中國境外的全球其他業務，聞泰則僅保留少數股權。

聞泰科技已書面拒絕該方案，認為管理人從未真正考慮讓聞泰重新取得安世多數股權，而是基於對中國投資者的歧視及不合理的地緣政治考量，試圖剝奪其合法投資權益。公司強調，無法接受由管理人單方面主導、未經公司同意的解決方案，但仍願意繼續磋商，尋求公平且可持續的安排。

至於20億美元索賠，聞泰科技指出，安世提出的訴訟主要涉及兩項指控，包括安世中國及安世上海涉嫌違反與荷蘭安世簽訂的內部協議，以及聞泰科技及相關主體自行建立中國區供應鏈，干擾荷蘭安世正常營運並形成直接競爭，涉嫌構成不當商業行為。

聞泰科技表示，公司、張學政及相關子公司均不認可上述指控、因果關係及索賠金額。截至公告發布時，公司尚未收到正式送達的傳票，荷蘭法院也尚未正式立案。

事件引發中國產學界批評。中關村現代信息消費應用產業技術聯盟理事長項立剛接受環球時報訪問時直言，荷蘭政府及法律機構的做法「完全暴露了海盜嘴臉」，認為中國投資者遭排除在管理層之外，甚至被要求放棄大股東地位，情況極為罕見。

復旦大學國際問題研究院中歐關係研究中心主任簡軍波則表示，若荷方以這種方式處理中國企業投資，將使中國企業對荷蘭乃至歐洲的併購及綠地投資產生疑慮，損害歐洲投資環境及國際商業信譽。他呼籲荷方回歸公正原則，避免司法及政治因素過度介入正常商業活動。

中國商務部此前也曾批評荷方不當行政干預安世半導體內部事務，指此舉已導致全球半導體供應鏈危機，要求荷方糾正錯誤，為恢復全球半導體產供鏈穩定與安全掃清障礙。